Clock Tower, Jurassic Park, Shantae... Limited Run annonce la compatibilité de 12 jeux sur Nintendo Switch 2 - GEX Trilogy retiré de l'eShop en attente d'un patch

Depuis la sortie de la Nintendo SWITCH 2, l'un des petits jeux des premiers acquéreurs de la console, consiste à tester les jeux de la première switch pour voir s'ils tournent mieux et sont plus beaux... Et s'il y a parfois de belles surprises, comme avec les Bayonetta par exemple, il y a d'autres jeux qui marchent beaucoup moins bien. Nintendo a fait des listes regroupant les jeux problématiques (voir notre news sur le sujet et les PDF ci-dessous)

Parmi les jeux Switch à galérer sur Nintendo SWITCH 2, on trouve les jeux développés par Limited Run. Apparemment, il y a un problème avec le moteur Carbon du studio.

Cependant, il semblerait que depuis la dernière mise à jour des consoles Switch (voir tous les détails ICI), il y ait du mieux.

Limited Run a en effet publié une liste de 12 jeux NSW1 qui désormais sont compatibles avec la NSW2. retrouvez cette liste ci-dessous :

Nintendo a mis à jour le firmware de la Switch 2 hier soir et nous sommes heureux d'annoncer que cela a résolu les problèmes de rétrocompatibilité avec la majorité de nos titres Carbon Engine ! Clock Tower: Rewind

Jurassic Park Classic Games Collection

Tomba! Special Edition

River City Girls Zero

A Boy and his Blob Collection

Rocket Knight Adventures

Shantae

Bill & Ted's Excellent Retro Collection

Xtreme Sports

Trip World DX

Felix the Cat

Rendering Ranger R-2: Rewind

Cependant, il y a encore des soucis avec GEX Trilogy au point que Limited Run a demandé à Nintendo de retiré le jeu de l'eShop de la Nintendo SWITCH 2 en attente de l'approbation d'un patch correctif.

Comme nous ne savons pas encore quand le firmware de la trilogie GEX sur Switch 2 sera corrigé, nous avons soumis notre propre correctif la semaine dernière pour corriger le problème. En raison du jour férié du 19 juin, l'approbation du correctif est retardée cette semaine, mais nous espérons pouvoir le publier en début de semaine prochaine ! En attendant, nous avons demandé à Nintendo de retirer le jeu de l'eShop de la Switch 2. Merci de votre patience pendant que nous travaillons avec Nintendo pour résoudre ces problèmes !

En attendant d'autres précisions officielles, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, la Nintendo SWITCH 2 est disponible dès à présent . Plus d'infos ICI, avec la liste de tous les jeux et accessoires disponibles au lancement.

Lire aussi :

Et toujours :

Et toujours : Switch 2 : comparaison des packs et des line-up de lancement de toutes les consoles Nintendo

,

Lire aussi :

​Lire aussi : Notre premier avis sur la Nintendo Switch 2