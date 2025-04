Nintendo partage une nouvelle image de la Nintendo Switch 2 a un jour du Nintendo Direct

On y est presque. Dans 1 jour , Nintendo tournera une nouvelle page de son histoire en dévoilant précisément sa nouvelle console : la Nintendo SWITCH 2.

On devrait enfin découvrir ses spécificités, ses premiers jeux mais aussi son prix et sa date de sortie. Il y a bien quelques rumeurs mais on peut dire que cette fois, Nintendo a réussi à verrouiller sa communication et pour le moment, c'est le mystère le plus total en ce qui concerne les jeux à venir sur Nintendo SWITCH 2. Evidemment, plus on se rapprochera de l'heure de diffusion du Nintendo Direct plus les risques de fuites seront grand.

En attendant, les infos officielles sont distillées au compte-goutte. Ainsi à quelques heures de sa présentation, la Nintendo SWITCH 2 s'offre une nouvelle image promotionnelle via l'application Nintendo Today!.

On y retrouve la console dans ses différents modes : "docké", portable et sur table avec en prime un Joy-Con en mode souris... Retrouvez cette image ci-dessous.

C'est en quelque sorte, un peu le calme avant la tempête ! En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires

