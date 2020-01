Le mode sur table de la Switch au centre d'un nouveau brevet de Nintendo

D'après le site Japanese Nintendo, Nintendo aurait déposé récemment un brevet visant à améliorer le confort de jeu à plusieurs en mode sur Table sur Nintendo Switch en proposant notamment un affichage spécifique et nouveau permettant aux joueurs qui se trouvent sur les côtés de mieux appréhender l'action... Le brevet de près de 39 pages prend comme exemple un petit jeu de Baseball qui ressemble beaucoup au jeu de Baseball sur table (justement) de Wii Party U ! Alors attention, bien que ce titre fasse partie des 20 (et même 21) titres encore exclusifs à la Wii U (voir détails ici) et qu'il peut donc toujours faire l'objet d'un portage ou d'une adaptation sur Nintendo Switch, il est aussi plus vraisemblable que le jeu ne soit utilisé ici qu'à titre d'exemple.

En attendant d'autres informations, retrouvez des croquis de ce brevet ci-dessous et d'autres brevets Nintendo, là.