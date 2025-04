Cyberpunk 2077: Ultimate Edition - CD Projekt confirme que le jeu tiendra sur une cartouche de 64 Go sur Nintendo SWITCH 2

Le Nintendo Direct spécial Nintendo SWITCH 2 du 2 avril dernier (voir tous les détails ICI) a dévoilé la sortie de Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, le jeu "monstre" de CD Projekt Red. déjà vendu à plus de 30 millions d'exemplaires dans le monde.

C'est véritablement un gros morceau qui a suscité de violentes polémiques à sa sortie en 2020 à cause de nombreux bugs et problèmes de performances, plus spécifiquement pour les versions PS4 et Xbox One du jeu.

Evidemment, il sera intéressant de voir comment Cyberpunk 2077: Ultimate Edition tourne sur Nintendo SWITCH 2.

En attendant, Cd Projekt Red a confirmé qu'en version cartouche, le jeu n'exigera pas de téléchargement et que l'intégralité de Cyberpunk 2077: Ultimate Edition tiendra dans une cartouche de 64 Go . C'est d'ailleurs la première fois que nous avons une confirmation de l'existence d'une cartouche de 64 Go sur Nintendo SWITCH 2 alors qu'on les a attendu, à priori en vain, sur la première Switch.

Pour info, Cyberpunk 2077: Ultimate Edition inclura le jeu de base et l'extension Phantom Liberty et sera compatible avec la visée gyroscopique, les commandes par mouvements, tactiles mais aussi avec le mode souris.

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition sera disponible en même temps que la Nintendo SWITCH 2, le 5 juin prochain . En attendant d'autres détails, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Lire aussi : Tous les jeux et accessoires disponibles au lancement de la Switch

,

Pour plus d'infos : NOTRE PREVIEW DE LA NINTENDO SWITCH

Lire aussi :

Source : Nintendolife