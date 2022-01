Nintendo fait supprimer plus de 1300 vidéos de musique sur une célèbre chaîne Youtube

Si vous aimez la musique des jeux vidéo et plus spécifiquement la musique des jeux Nintendo, vous devez savoir qu'il est souvent impossible de trouver sur le net les bandes originales complètes de vos jeux préférés- en tout cas sur les plateformes de téléchargement légales. Car sinon, comme toujours, on peut compter sur les fans pour pallier cette absence et publier dans leur intégralité des musiques parfois rares. C'est notamment le cas de la chaîne Youtube GilvaSunner qui depuis plusieurs années déjà, compile et même archive les scores complets de très nombreux jeux et notamment de jeux Nintendo.

Evidemment, ce n'est pas une démarche approuvée par Nintendo. Cependant pendant longtemps, la société japonaise, comme d'autres, semblait tolérer ce genre d'initiative, pouvant même parfois revendiquer des droits d'auteur sur certaines vidéos sans pour autant les supprimer. Seulement depuis trois ans , Nintendo a changé de stratégie en organisant des opérations fortes et ciblées. Ainsi en 2019 de nombreuses chaînes Youtube de musique ont vu leur contenu bloqué en partie ou en totalité par Nintendo Japon. Parmi ces chaînes, on trouvait justement la chaîne GilvaSunner dont le créateur à l'époque ne s'était pas montré amer, faisant juste savoir qu'il ne monétisait aucune vidéo et qu'il n'archivait les musiques que par passion, sachant que Nintendo était absent des plateformes légales de streaming musical comme Spotify (souvenez-vous)

Plus de deux ans plus tard, la chaîne Youtube GilvaSunner est toujours là mais les "problèmes" aussi. En effet, sur Twitter la page Youtube GilvaSunner a fait savoir que Nintendo venait de faire supprimer près de 1 300 téléchargements de bandes originales de jeux Nintendo de haute qualité. Une nouvelle vague de suppression incluant les titres ci-dessous (voir image) :

Evidemment, Nintendo est toujours dans son plein droit, que GilvaSunner monétise ou pas les vidéos (et il ne les monétise toujours pas.) Cependant en supprimant ce contenu sous copyright publié sans but lucratif dont on ne retrouve pas d'équivalent sur les plateformes légales (et que Nintendo peut, en outre, légalement revendiquer), cela donne une meilleure visibilité aux autres sites qui se font de l'argent impunément avec le même contenu... Ce qui interpelle aussi c'est la façon de faire. Nintendo fait supprimer certains contenus sous copyright (mais pas tous) mais pas forcément la chaîne qui les publie. Il suffirait pourtant de trois "strikes", c'est à dire de trois "avertissements pour atteinte aux droits d'auteur sur YouTube" pour que les chaînes qui publient ces musiques soient définitivement supprimées. Youtube ne se gène d'ailleurs pas pour supprimer de nombreuses chaînes dès qu'elles ne répondent pas à sa politique... Cette façon de faire pourrait laisser penser que Nintendo n'est peut être pas autant remonté contre ce genre de page de fan et que la suppression des morceaux répond à des impératifs précis.

Il faut dire que si Youtube devait supprimer tous les contenus sous copyright, il ne resterait sans doute plus beaucoup de vidéos. D'une certaine façon, les pages comme celle de GilvaSunner participe au succès et à la promotion de Nintendo. Il y a donc un équilibre délicat à trouver entre la protection de droits d'auteur et la libre circulation des données...

En attendant que Nintendo se décide à publier son catalogue de musique, la chaîne de GilvaSunner est toujours à écouter ICI. Comme toujours n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.