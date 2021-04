Earthblade : premières infos sur le nouveau jeu des développeurs de Celeste

Développé par Maddy Thorson avec une toute petite équipe, Celeste est un "petit" jeu indépendant sorti en 2018 qui a bouleversé les joueurs du monde entier et laissé une emprunte indélébile dans l'industrie des jeux vidéo. C'est peu dire que le prochain titre de cette même équipe est attendue avec beaucoup d'impatience même si il va falloir justement, en faire preuve, de patience. Car on en sait désormais un peu de ce nouveau projet développé par la même petite équipe réunie dans un nouveau studio nommé Extremely OK Games. Il s'agit d'un jeu d'action- exploration en 2D dans un mode en pixel art dans un esprit rappelant Secret of Mana et les anciens J-Rpg qui se nomme Earthblade. Pour l'instant, peu d'autres infos si ce n'est de belles illustrations et aussi un extrait de la bande son, toujours composée par Lena Raine que vous pouvez retrouver ci-dessous.

Pour l'instant, on ne sait pas si Earthblade est prévu sur Nintendo Switch. Quant à la date de sortie, il faudra se contenter d'un 20XX . Patience, donc...

Earthblade ???? Vibe reveal! (????sound on!)

A 2D explor-action game in a seamless pixel art world. The next release from the Celeste team, coming 20XX. pic.twitter.com/ceAM80PEaG — Extremely OK Games (@exok_games) April 19, 2021