Celeste : Maddy Thorson confirme "oui, Madeline est trans"

Disponible sur Nintendo Switch (et d'autres plateformes) depuis près de deux an s, Celeste est un "petit" jeu de plateforme-aventure indépendant prenant et surprenant. Que ce soit avec son pixel art irrésistible, son ambiance étrange et féerique, son ost déjà culte, ses mécanismes de jeu transformant la moindre séquence en puzzle ou tout simplement avec sa narration subtile et bouleversante poussant les joueurs à se surpasser, Celeste a visé juste en touchant bien des joueurs en plein cœur ! Développé par Maddy Thorson, Celeste est d'ailleurs déjà considéré comme l'un des meilleurs jeux de ces dernières années, nous rappelant au passage qu'avec "pas grand chose", on peut encore faire de grandes choses !

Mais le jeu nous a-t-il livré tout ses secrets ? Dans un billet publié sur son blog, Maddy Thorson (qui se définit comme "non binaire") révèle que "oui, le personnage principal du jeu Madeline est trans". Une déclaration qui est en réalité une réponse aux polémiques survenues après la sortie du Chapitre 9 en DLC dans lequel on apercevait à la fin, sur le bureau de Madeline, un drapeau arc-en-ciel et un autre de la fierté transgenre. Des drapeaux que beaucoup avait interprété comme l'évidence de la transidentité de Madeline. Sauf que, comme rien n'était formellement dit et que chaque joueur était libre d'interpréter (ou pas) ces indices, cela avait surtout provoqué des discussions et des disputes sans fins. Certaines personnalités de la communauté LGBT comme Laura Dale avaient d'ailleurs interpellé Maddy Thorson (alors encore nommé Matt Thorson) de prendre la parole publiquement et d'être plus explicite mais à l'époque, iel avait préféré ne pas répondre.

Aujourd'hui, Maddy Thorson s'excuse de son silence surtout si des personnes ont été heurtées mais à ce moment là sa vie était en plein désordre. Maddy Thorson explique aussi qu'au début du développement de Celeste, iel ne savait pas que Madeline était trans et que cette évidence ne s'est imposée qu'après un long processus faisant écho à sa propre transidentité. Un cheminement parallèle assez fascinant liant inextricablement Maddy à Madeline...

Par la suite, toute l'équipe du jeu a préféré malgré tout ne pas en faire un évènement majeur du jeu qui aurait pu paraître artificiel ou sonner comme une révélation finale choc, optant pour des petits détails placés à la fin du DLC. A ce moment-là, Maddy Thorson ne pensait pas que cela pouvait créer des polémiques et même être contre-productif.

Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire (en anglais) la réflexion de Maddy Thorson publiée sur son blog.

Source : Medium