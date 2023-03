Nintendo Switch 2 : spéculations autour des spécificités de la prochaine Nintendo Switch "aussi puissante qu'une PS4"

Depuis plusieurs jours , des rumeurs courent autour du SoC (pour "System on a Chip" littéralement "système sur puce" qui réunit le processeur, la mémoire vive, les capteurs, etc) de la prochaine console de Nintendo, communément appelée désormais Nintendo Switch 2 (comme pour mieux signifier qu'il s'agit bien d'une nouvelle génération). Ce ne sont évidement que des spéculations mais cela montre l'effervescence qu'il y a autour de cette nouvelle console Nintendo, longtemps attendue en même temps que la sortie de The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom, en mai prochain , et que les rumeurs, désormais, annoncent plutôt pour une sortie fin 2023 , début 2024 .

Tout a commencé lorsqu'un dénommé Connor que l'on dit souvent bien renseigné car il aurait notamment divulgué la technologie de certains mobiles avant leur officialisation, s'est pris les doigts dans le clavier, en affirmant que la prochaine Switch, intégrerait un SoC Nvidia Tegra,fabriqué à partir d'un processeur 5LPP (un processeur de 5 nanomètres développé par Samsung ) avant de se rétracter, affirmant que finalement Nintendo avait subitement changer ses plans, liant ce changement à l'annulation du SoC nouvelle génération, Atlan par la puce Thor. Seulement cette annulation a eu lieu l'année dernière et ce n'est donc pas très clair... Quant à penser que la prochaine Switch intégrerait un SoC aussi puissant et "moderne" (et cher), ce n'est franchement pas dans les habitudes de Nintendo sans compter que Thor attendu en 2025 ... On espère tous que la Nintendo Switch 2 sera sortie d'ici là (mais peut-être pour la 3- tant qu'on y est ?)

Cependant, grâce à ce petit (bad) buzz, le site Notebookcheck a fait le point sur les rumeurs entourant la puce qui pourrait alimenter la Nintendo Switch 2. Pour le site, il est plus probable que Nintendo et NVIDIA choisissent le Tegra239, un SoC "aussi puissant qu'une PS4" dévoilé en septembre dernier et qui serait en fait une version personnalisée du Tegra T234 (connu sous le nom de code Orin). Le Tegra239 serait basé sur l'architecture Ampère de NVIDIA et utiliserait huit cœurs (voir ici.) Cela fait plusieurs mois que des rumeurs mais aussi des indices pointent dans cette direction et, à ce stade, cela paraît le plus vraisemblable. Pour autant, toujours selon Notebookcheck, Nintendo pourrait trouver un intérêt à choisir plutôt le SoC Orin Nano 8 Go.

En attendant, d'autres informations, officieuses ou officielles, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Source : Notebookcheck