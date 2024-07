Nintendo s'exprime sur l'intelligence artificielle générative

La technologie va-t-elle finir par remplacer l'être humain ? C'est une question brulante qui se pose de plus en plus avec le développement de l’intelligence artificielle (IA) générative qui permet de créer de façon indépendante des contenus artistiques ou autres (textes, images, musiques...) qui ressemblent à ceux créés par des êtres humains.

Ainsi, on peut s'attendre à découvrir prochainement des séries, des films, des animés ou encore des jeux vidéo entièrement créées par l'IA générative. Hollywood s'en sert déjà pour écrire des scénarios ou créer des génériques, et certains sites pour écrire leurs articles... Pour le moment, ce n'est pas encore parfait mais certaines créations sont bluffantes et nous n'en sommes qu'au début.

Avec la démocratisation des outils tels que ChatGPT, DALL-E ou encore Midjourney, c'est une vraie révolution qui bouleverse notre vision de l'art (et du monde) et oblige les humains à se surpasser. Mais le combat n'est-il pas perdu d'avance ?

Lors d'une session de questions-réponses devant les investisseurs, le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, s'est exprimé sur le sujet. Tout en reconnaissant le potentiel créatif de la technologie, rappelant qu'elle est déjà utilisée (notamment pour contrôler les mouvements des personnages) et étroitement liée au monde du jeu vidéo, le président s'est montré prudent.

Nintendo n'est pas fermé aux évolutions technologiques mais Shuntaro Furukawa veut croire que le savoir-faire et l'expérience de l'entreprise en matière de création de jeux ne peut pas être entièrement remplacé par la technologie. Sans compter que l'IA générative pose des problèmes avec les droits de propriété intellectuelle.

En conséquence, pour le moment, les jeux Nintendo devraient continuer à être développés par des êtres humains, en se servant des évolutions technologiques. Mais jusqu'à quand ?

En attendant d'autres développements, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires;

Source : Gamesindustry