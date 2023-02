Le Fonds d'investissement public d'Arabie Saoudite détient désormais 7,08% de Nintendo

Depuis plusieurs années déjà, l'Arabie saoudite tente à se diversifier pour ne plus être uniquement tributaire de l'économie liée au pétrole, principale ressource du pays. Le Fonds d'investissement public (le FIP) d'Arabie saoudite multiplie ainsi les investissements dans les médias, les loisirs, les télécoms, la mode, le luxe mais aussi dans le numérique et les jeux vidéo. En mai 2022 , le FIP d'd'Arabie saoudite est devenu le 5eme actionnaire de Nintendo en détenant pas moins de 5,01%. Une participation qui est passée en janvier dernier à 6,08%. On se doutait bien que le Fonds souverain n'allait pas s'arrêter en si bon chemin mais peut-être pas qu'il irait si vite. En effet, on découvre aujourd'hui que le FIP d'Arabie saoudite a une nouvelle fois augmenté sa participation et détient désormais 7,08% des actions de Nintendo.

Pour le moment, Nintendo n'a jamais commenté l'arrivée de ce nouvel actionnaire, la société s'étant juste contentée de préciser en mai 2022 qu'elle avait été mise au courant par les médias. Cela n'en reste pas moins un actionnaire embarrassant sachant que l'Arabie saoudite est souvent condamnée, notamment par Amnesty International, pour de nombreuses atteintes aux Droits de l'Homme et à l'État de droit; sans compter que le président du Fonds d'investissement public saoudien, le prince héritier Mohammed ben Salmane (dit MBS) est souvent accusé des pires exactions et notamment, d'avoir commandité l'assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi au consulat d'Arabie saoudite à Istanbul en 2018 .

