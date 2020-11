Mohammed ben Salmane, le prince héritier d'Arabie saoudite devient l'actionnaire numéro 1 de SNK

C'est une info étonnante qui nous vient du Moyen-Orient. Le prince héritier d'Arabie saoudite, Mohammed ben Salmane (dit MBS) est désormais l'actionnaire majoritaire via sa société de développement de jeux électroniques EGDC, de SNK, la célèbre entreprise japonaise a qui l'on doit les Fatal Fury, Metal Slug, Samurai Shodown ou encore The King of Fighters. La société EGDC a racheté près de 33,3% des parts de SNK (qui avait déjà été racheté en 2015 par une société chinoise) dans le cadre d'un programme initié par le Prince visant à diversifier l'économie saoudienne de façon à ce qu'elle ne soit plus exclusivement axée sur le pétrole.

Il n'en reste pas moins que c'est une nouvelle étonnante, d'autant plus que MBS est une figure controversée souvent accusé de torturer et même d'exécuter des civils, à commencer par ses opposants. Il est d'ailleurs suspecté d'avoir ordonné et organisé l'assassinat choquant du journaliste saoudien Jamal Khashoggi au consulat d'Arabie saoudite à Istanbul en 2018 .