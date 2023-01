L'Arabie saoudite augmente sa participation dans la société Nintendo

Depuis quelque temps déjà, l'Arabie saoudite cherche à diversifier son économie de façon à ce qu'elle ne soit pas uniquement axée sur le pétrole. Ainsi, ces derniers mois, le pays via son Fonds d'investissement public (FIP) a décidé d'investir dans les jeux vidéo; en créant d'abord sa propre société de jeux vidéo et de sports électroniques, nommée Savvy Gaming, mais aussi en prenant des participations plus ou moins importantes dans de nombreuses sociétés de jeux vidéo comme KOEI TECMO, Activision, Capcom ou encore Nintendo. En effet, en mai 2022, le Fonds d'investissement public saoudien est entré chez Nintendo avec une participation de 5,01 % (lire ICI). Si Nintendo s'est refusé à tout commentaire, se contentant de préciser que la société avait appris l'arrivée de ce nouvel actionnaire via des reportages, on apprend aujourd'hui que cette participation est passée de 5,01% à 6,07% . Si on ne sait pas encore quelles seront les conséquences de cette participation mais aussi de ces investissements de masse dans le secteur des jeux, il faut s'attendre à ce que le FIP les intensifie dans les semaines et mois à venir.

Pour rappel, le Fonds d'investissement public saoudien est présidé par le prince héritier Mohammed ben Salmane (dit MBS) président des affaires économiques mais aussi des affaires politiques et de sécurité de son pays et ex ministre de la défense, qui, à titre personnel, investit lui aussi dans les jeux vidéo (il s'est notamment offert SNK- voir là) Il est surtout une figure controversée et sulfureuse, accusée d'arrestations arbitraires, de tortures et d'autres joyeusetés sur des civils et plus particulièrement sur ses opposants. Il est en outre soupçonné d'avoir commandité l'horrible assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi au consulat d'Arabie saoudite à Istanbul en 2018 .

Source : Reuters