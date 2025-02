Xbox mentionnera désormais si ses jeux sortent aussi sur PS5 et Nintendo Switch

A l'instar de Pentiment ou de Grounded, de plus en plus de jeux Xbox sortent sur Nintendo Switch (et PS5). Et ce n'est qu'un début comme l'a confirmé Phil Spencer, le big Boss d'Xbox, dans une entrevue accordée à XBOXERA, peu après la diffusion du Developer Direct de janvier dernier .

Alors que Sony et Nintendo se focalisent sur leurs consoles respectives afin de leur offrir des exclusivités qui pourraient justifier leur achat, Xbox a une autre stratégie, entièrement basée sur les jeux.

Ainsi, dans le dernier Developer Direct dédié logiquement aux jeux Xbox, le logo PS5 a pu être aperçu à la fin des trailers de plusieurs titres. Une première.

Pour Phil Spencer, il s'agit de faire preuve de "transparence" et de faire grandir la communauté Xbox, même à travers d'autres plateformes.

Pour le moment, Xbox fait figure d'exception et on imagine mal voir un autre logo que celui de la Nintendo SWITCH 2 dans le Nintendo Direct spécial prévu 2 avril prochain (d'autant plus que pour le moment, il n'est pas prévu de pouvoir jouer aux "grands jeux" Mario ou Zelda autre part que sur les consoles Nintendo).

Pour en savoir plus retrouvez la traduction des propos de Phil Spencer publiés par XBOXERA.

PHIL SPENCER :

Je pense qu’il faut être honnête et transparent sur les endroits où les jeux sont présentés. Nous avons même eu cette discussion l’année dernière pour la présentation de juin. Au moment où nous avons pris notre décision, nous n’avons pas pu avoir tous les éléments et c’était bizarre d’en avoir certains dedans et d’autres non.



Mais je veux juste être transparent avec les gens – pour une sortie sur Nintendo Switch, nous allons l'indiquer. Pour une sortie sur PlayStation, sur Steam… Les gens devraient savoir où ils peuvent se procurer nos jeux, mais je veux que les gens puissent découvrir notre communauté Xbox dans nos jeux et tout ce que nous avons à offrir, sur tous les écrans possibles.

Et il est évident que tous les écrans ne sont pas égaux. Oui, il y a certaines choses que nous ne pouvons pas faire sur les autres plates-formes fermées et que nous pouvons faire sur les plates-formes ouvertes, le cloud - c'est différent. Mais les jeux devraient être notre priorité. Et la stratégie que nous avons nous permet de faire de grands jeux, tout en soutenant notre plateforme native, du matériel à la plateforme et aux services que nous avons, et c'est ce que nous allons faire.



Et je sais que ce n'est pas ce que font les autres, mais je crois que les jeux devraient être au premier plan. C'est peut-être parce que j'ai grandi dans cette industrie. Je suis né dans la création de jeux. Mais je pense que les jeux sont ce qui me fait gagner en force dans ce que nous faisons et c'est parce que plus de gens peuvent y jouer. Donc oui, j'essaie simplement d'être ouvert et transparent avec les gens.