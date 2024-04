Fermeture définitive des serveurs pour jouer en ligne sur Wii U et Nintendo 3DS

Vous êtes probablement passé depuis longtemps à autre chose... Ou peut-être pas d'ailleurs ! Car malgré le temps qui passe et le succès fulgurant de la Nintendo Switch, il reste encore et toujorus quelques irréductibles qui continuent à privilégier la 3DS et la Wii U. Jusqu'à la semaine dernière, ils pouvaient même se retrouver en ligne pour des parties endiablées de Mario Kart 7 et Mario Kart 8.

Cependant, depuis le 8 avril 2024 , c'est de l'histoire ancienne. Les serveurs en ligne de la Wii U et de la Nintendo 3DS sont désormais définitivement fermés.

Les irréductibles devront se contenter du jeu en local ou se tourner vers des solutions alternatives (qui existent déjà !) pour jouer en ligne sur 3DS et Wii U.

Notez que s'il n'est plus possible de jouer officiellement en ligne sur les anciennes consoles, vous pouvez encore retélécharger le contenu que vous avez acheté sur ces consoles. Le StreetPass fonctionne toujours en local mais il n'est plus possible de recevoir une pièce de puzzle pour Puzzle troc.

Par ailleurs, la Banque Pokémon et le Poké Transfert fonctionnent encore "pour le moment". Il est possible aussi que le jeu en ligne fonctionnent sur certains jeux tiers. Pour plus de détails, voir notre news dédiée. .

Pour plus de détails, retrouver la FAQ officielle ci-dessous

Annonce de l’interruption des services en ligne des logiciels sur Nintendo 3DS et Wii U Merci pour le soutien continu que vous accordez à nos produits. Au 8 avril 2024, le jeu en ligne et d'autres fonctionnalités utilisant la communication en ligne ne seront plus disponibles pour les logiciels Nintendo 3DS* et Wii U. Cela inclut le jeu coopératif en ligne, les classements sur Internet et la distribution de données. D'autres informations relatives aux badges [vignettes] obtenus dans Nintendo Badge Arcade pour décorer le menu HOME de la Nintendo 3DS sont disponibles ici. Notez que si un événement rendant compliquée la continuité des services en ligne pour Nintendo 3DS et Wii U venait à se produire, nous pourrions être amenés à mettre fin à ces services plus tôt que prévu. Nous remercions sincèrement les joueuses et les joueurs d'avoir utilisé les services en ligne pour les logiciels Nintendo 3DS et Wii U pendant si longtemps et les prions de nous excuser pour la gêne occasionnée. *Ceci inclut des logiciels exclusifs à la New Nintendo 3DS. Q&A Pourrai-je continuer de jouer hors ligne après la fin des services en ligne ? Oui. Les joueurs pourront continuer de profiter des fonctionnalités et modes de jeu ne nécessitant pas de communication en ligne. Certaines fonctionnalités en ligne seront-elles toujours disponibles après la fin théorique des services en ligne ? Il sera toujours possible d'utiliser les services en ligne pour les logiciels suivants, mais cela pourrait également changer plus tard. Banque Pokémon

Poké Transfert Mettez-vous aussi fin aux services en ligne pour des logiciels d'autres éditeurs que Nintendo ? À quelques exceptions près, tous les services en ligne des logiciels Nintendo 3DS et Wii U prendront fin. Contactez les éditeurs pour en savoir plus sur les services en ligne de leurs logiciels. Sera-t-il toujours possible de télécharger des données de mise à jour ou de retélécharger des logiciels achetés précédemment ? Dans l'immédiat, il sera toujours possible de télécharger des données de mise à jour ou de retélécharger des logiciels et du contenu téléchargeable que vous avez achetés dans le Nintendo eShop. Lorsque les services en ligne prendront fin, StreetPass et SpotPass cesseront-ils aussi d'être disponibles ? StreetPass utilise la communication locale entre des consoles de la famille Nintendo 3DS, ce qui veut dire que la fonctionnalité sera toujours disponible, même après la fin des services en ligne. Cependant, comme SpotPass est basé sur la communication en ligne, cette fonctionnalité ne sera plus disponible. Par exemple, vous pourrez continuer d'utiliser StreetPass sur la place Mii StreetPass qui est préinstallée sur les consoles de la famille Nintendo 3DS, mais vous ne pourrez plus profiter des fonctionnalités utilisant la communication en ligne (comme recevoir des pièces dans Puzzle Troc).

Fin de la fonction permettant de fusionner les soldes d'un identifiant Nintendo Network et d'un compte Nintendo Informations À compter du 12 mars 2024 , il ne sera plus possible de fusionner les soldes Nintendo eShop entre un identifiant Nintendo Network et un compte Nintendo. Si vous disposez d'un solde non utilisé dans le Nintendo eShop de la Wii U ou de la Nintendo 3DS, vous pouvez associer votre identifiant Nintendo Network à votre compte Nintendo et fusionner vos soldes afin d'utiliser les fonds en question après le 12 mars pour acheter des logiciels à télécharger en version numérique, du contenu téléchargeable, des pass et d'autres articles similaires pour la console Nintendo Switch. N'oubliez pas que vous pouvez créer un compte Nintendo et fusionner vos soldes même si vous ne possédez ou n'utilisez pas de console Nintendo Switch pour le moment. Pour plus d'informations sur l'arrêt du service Nintendo eShop sur Wii U et Nintendo 3DS, consultez l'article Notification : fin du service Nintendo eShop sur Wii U et Nintendo 3DS.

