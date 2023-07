Seulement 4,2% des cadres de Nintendo Japon sont des femmes et elles sont toujours bien moins payées que les hommes

En juin 2021 , Nintendo lançait une initiative nommée Nintendo Women and Allies, pour aider "à promouvoir les carrières des femmes" au sein de l'entreprise (voir ici). Deux ans plus tard , on découvre dans le rapport annuel publié par Nintendo que seulement 4,2% des cadres de Nintendo sont des femmes au Japon. Par ailleurs, l'écart de salaire est toujours énorme entre les hommes et les femmes puisque le même rapport note que les femmes reçoivent en moyenne 72% du salaire octroyé aux hommes. Nintendo tient cependant à souligner que la société ne fait pas "de différence de traitement entre les hommes et les femmes en termes de salaire ou de systèmes d'évaluation" et explique les écarts de salaire par les différences d'ancienneté et d'âge moyen. Notez que selon un rapport publié par REUTERS, le Japon est le pays du G7 où l'écart de salaire est le plus grand entre les hommes et les femmes, une femme recevant en moyenne 78% du salaire d'un homme.

Si ces données ne concernent que Nintendo Japon, un autre rapport révèle que, globalement, 23,5 % de Nintendo sont des femmes, ce qui constitue une baisse de 0,2% par rapport à 2021 et le lancement de l'initiative Nintendo Women and Allies.

Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

