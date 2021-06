Nintendo s'engage pour l'inclusivité et la diversité au sein de l'entreprise

Depuis de nombreuses années, les Etats-Unis mais plus globalement le monde est traversé par de nombreux mouvements qui répondent à différentes problématiques notamment sur les difficultés que rencontrent les femmes ou les personnes issues des minorités pour s'imposer et trouver leur place dans un monde souvent dominé par des hommes, et plus spécifiquement par des hommes blancs. Quoiqu'on en pense, les mouvements #MeToo ou encore #BlackLivesMatter ont profondément marqué la société et désormais de nombreuses entreprises essayent de se réformer même si la frontière est fine entre la nécessité d'égalité et de ne laisser personne au bord du chemin et l'opportunisme.

Dans un rapport sur la responsabilité sociale d'entreprise mis en ligne récemment, Nintendo a tenu à réaffirmer sur deux pages ses engagements pour créer un environnement de travail sain rappelant que la société ne faisait "aucune discrimination fondée sur la race, l'origine ethnique, la nationalité, l'idéologie, la religion, les croyances, l'origine, le statut social, la classe, la profession, le sexe, l'âge, le handicap, la sexualité. l'orientation ou l'identité de genre". Afin de garantir et promouvoir l'égalité, la diversité et l'inclusivité, nouvelle tendance signifiant la volonté d’inclure tout le monde et de réduire la stigmatisation. Nintendo a mis en place différents systèmes et différents groupes de ressources pour les employés. Retrouvez ci-dessous la traduction des deux pages expliquant ce que fait Nintendo pour "créer un milieu de travail diversifié".

Créer un milieu de travail diversifié Introduction d'un système de partenariat Chez Nintendo Co., Ltd. (Japon), nous voulons créer un environnement de travail qui soutient et responsabilise chacun de nos employés uniques. Nous avons introduit le système de partenariat en mars 2021 en tant qu'initiative basée sur cette philosophie. Ce système garantit que les employés qui sont dans un partenariat domestique avec un partenaire de même sexe ont les mêmes avantages que les employés dans un mariage de sexe opposé. Nous avons également établi qu'un mariage de fait entre un couple de même sexe sera observé de la même manière qu'un mariage légal. Dans notre Code de conduite pour les employés au Japon, nous avions déjà établi que « nous ne faisons aucune discrimination fondée sur la race, l'origine ethnique, la nationalité, l'idéologie, la religion, les croyances, l'origine, le statut social, la classe, la profession, le sexe, l'âge, le handicap, la sexualité. l'orientation ou l'identité de genre », interdisant toute forme de discrimination. De plus, avec l'introduction du système de partenariat, nous avons profité de l'occasion pour réviser notre règlement interne concernant le harcèlement afin d'interdire clairement les commentaires discriminatoires basés sur l'orientation sexuelle ou l'identité de genre, ainsi que la divulgation de l'orientation sexuelle privée d'une personne contre son gré. Parallèlement à la mise en place du Partnership System au Japon, nous avons informé nos collaborateurs de la problématique de la mixité avec un message de notre Président sur l'intranet de l'entreprise afin de les sensibiliser. Dans ce message, le président a appelé à une compréhension renouvelée que même les discours et les actions qui ne sont pas destinés à nuire peuvent causer une douleur émotionnelle importante, demandant compréhension et soutien pour créer un environnement dans lequel chacun peut travailler confortablement. En améliorant les systèmes de notre entreprise et en organisant des formations, nous poursuivrons notre travail pour créer un environnement où chacun de nos nombreux employés divers peut pleinement réaliser ses talents. Soutenir le développement des employés et la diversité, l'équité et l'inclusion Tout au long de la pandémie, Nintendo of America a fourni une variété d'opportunités d'apprentissage virtuel et d'engagement pour les employés. Nous avons offert aux employés une plate-forme de formation en ligne en libre-service proposant des cours vidéo optionnels dispensés par des experts du secteur dans des domaines liés aux logiciels, à la création et aux affaires. Nous continuons également à proposer des ressources sur la diversité, l'équité et l'inclusion (DE&I), y compris notre cours virtuel permanent « Perturber les préjugés au quotidien », qui aide les employés à comprendre comment identifier les préjugés inconscients et les traiter dans la vie quotidienne. En 2020, nous avons organisé une variété de forums spéciaux dans lesquels les participants ont pu partager et écouter un large éventail d'histoires personnelles et professionnelles. Les employés ont été exposés à un certain nombre de perspectives et de conversations qui ont contribué à approfondir la sensibilisation et l'appréciation de nos différentes expériences de vie. Les employés ont également été invités à participer à un programme d'apprentissage pour mieux comprendre comment s'engager dans des pratiques actives conçues pour éliminer le racisme sous toutes ses formes. Des centaines d'employés de Nintendo of America y ont participé et se sont engagés à agir au quotidien. Initiatives pour la diversité par le biais de groupes de ressources d'employés Chez Nintendo of America, nous avons créé des groupes de ressources pour les employés (ERG), des initiatives visant à encourager la compréhension mutuelle et à accroître la motivation de nos employés au sein desquels ils se réunissent en fonction de leurs antécédents, expériences et intérêts communs. Ces divers groupes soutiennent des activités qui favorisent la diversité, l'équité et l'inclusivité. Un de nos ERG, Black @ Nintendo Dialogue (B@ND), s'efforce de défendre l'inclusivité par le biais de la sensibilisation de la communauté, de l'engagement des employés et de l'acquisition de talents. B@ND recherche et crée des opportunités de bénévolat pour Nintendo of America et ses employés afin de s'engager avec la communauté noire et de sensibiliser aux activités DE&I de l'entreprise. B@ND offre également aux employés des opportunités et des plateformes pour avoir des conversations ouvertes sur les événements et sujets liés à l'ED&I. Pour soutenir l'acquisition de talents diversifiés, B@ND assiste à des événements de recrutement, tels que la conférence et l'exposition annuelles de la National Black MBA Association (NBMBAA) et la conférence Game Developers of Color , afin d'augmenter le bassin de candidats diversifiés. Un autre de nos ERG, Nintendo Women and Allies, soutient les employées en offrant une variété d'opportunités d'autonomisation qui aident à promouvoir les carrières des femmes. Celles-ci comprennent des présentations de femmes occupant des postes de direction, une communication interdépartementale pour promouvoir le leadership, le développement des compétences de présentation et le réseautage. En janvier 2020, Nintendo Women and Allies a organisé un événement intitulé « Cultiver l'excellence en communication » pour apprendre de meilleures tactiques de communication, notamment l'utilisation du langage corporel et la façon de parler positivement de vous-même afin d'être plus confiant et à l'aise au travail. En 2020, en raison de la pandémie et de la politique de travail à domicile, Nintendo Women and Allies a pivoté pour offrir diverses opportunités virtuelles, avec des sujets allant du leadership à la culture de travail, en passant par la gestion de l'isolement. En outre, Nintendo Women and Allies a également organisé divers événements virtuels, notamment une table ronde intitulée « Defining Success in Changing Time » et un événement pour Girls Make Games *, au cours duquel les employés de Nintendo of America ont mené une conversation avec des filles (8-14 ans) sur la façon d'identifier et d'opérationnaliser leurs forces uniques.

