Master Detective Archives : RAIN CODE plus fort que Final Fantasy XVI cette semaine au Japon

Master Detective Archives: RAIN CODE est une des exclusivités Nintendo Switch de l'été à ne pas rater si vous êtes fan de mystères et d'aventures. Le jeu est sorti la semaine dernière dans le monde entier et si on devine que le jeu s'adresse à un public, si ce n'est de niche, tout du moins plus restreint qu'un Mario ou un Zelda, ce public était malgré tout au rendez-vous au Japon pour sa sortie la semaine dernière . Selon Famitsu, 55,339 exemplaires de Master Detective Archives: RAIN CODE ont en effet été vendus pour son lancement, au Japon lui permettant même de ravir la première place des charts de la semaine au mastodonte de la PS5, Final Fantasy XVI. C'est d'ailleurs une contre performance pour le titre de Square Enix même si, dès sa première semaine, il s'était déjà écoulé à plus de 3 millions d'exemplaires dans le monde. Famitsu s'attend à ce que les ventes de Master Detective Archives: RAIN CODE progressent alors qu'un premier DLC arrive dès cette semaine .

Notez que dans le même temps, la Nintendo Switch a repris la tête du classement des meilleures ventes de consoles de la semaine au Japon avec 106,214 exemplaires vendus . Retrouvez les classements des meilleures ventes de jeux et de consoles cette semaine au Japon, ci-dessous. Pour rappel, Master Detective Archives: RAIN CODE est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch. Pour tout savoir sur le jeu, retrouvez notre test complet.

Charts Japon - ventes jeux vidéo du 26 juin au 2 juillet 2023 selon Famitsu

[NSW] Master Detective Archives: RAIN CODE (Spike Chunsoft, 06/30/23) – 55,339 (New) [PS5] Final Fantasy XVI (Square Enix, 06/22/23) – 37,763 (373,790) [NSW] The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo, 05/12/23) – 26,089 (1,723,314) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 10,244 (5,354,788) [NSW] Ghost Trick: Phantom Detective (Capcom, 06/30/23) – 8,373 (New) [NSW] 9 R.I.P. (Idea Factory, 06/29/23) – 8,080 (New) [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) – 7,241 (3,178,847) [NSW] Nintendo Switch Sports (Nintendo, 04/29/22) – 6,925 (1,114,248) [NSW] Tokyo Xanadu eX+ for Nintendo Switch (Falcom, 06/29/23) – 5,845 (New) [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) – 5,341 (5,225,169)

Charts Japon - ventes consoles du 26 juin au 2 juillet 2023 selon Famitsu