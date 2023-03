Top 5 des meilleures ventes de jeux vidéo de la semaine 09/2023 en France - De la magie, de la baston, et des aliens

Comme chaque semaine, le S.E.L.L (le Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs) publie son top 5 des meilleures ventes de jeux vidéo en France, réalisé en interrogeant un panel de plus de 2500 points de vente dans l'hexagone . Aujourd'hui, focus la semaine 09 de l'année 2023 (du 27 février au 4 mars). Sans surprises, Hogwarts Legacy et God of War : Ragnarok sont toujours présents au sommet du classement avec une PS5 qui est enfin trouvable à l'état sauvage dans les étals. Le reste du classement est aux couleurs de Nintendo avec 3 licences phares dont le retour d'une certaine chasseuse de primes... Nous vous laissons découvrir le classement officiel ci-dessous.

Hogwarts Legacy (PS5) God of War Ragnarok (PS5) Metroid Prime Remastered (Switch) Kirby's Return to Dream Land Deluxe Mario Kart 8 Deluxe (Switch)