Top 5 des meilleures ventes de jeux vidéo de la semaine 35 /2023 en France - Tears of the Kingdom toujours au top

Comme chaque semaine, le S.E.L.L. (le Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs) publie son top 5 des meilleures ventes de jeux vidéo en France, réalisé en interrogeant un panel de plus de 2500 points de vente dans l'hexagone . Aujourd'hui, focus sur la semaine 35 de l'année 2023 (du 28 août au 2 septembre). Une nouvelle fois, ce sont Sony et Nintendo qui se partagent les 5 places du classement. Nintendo continue de siéger au sommet avec The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, accompagné de deux habitués, tandis que Sony de son côté s'offre également deux places avec deux habitués de la PS5. Nous vous laissons découvrir le classement ci-dessous.

The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom (Switch) Mario Kart 8 Deluxe (Switch) Gran Turismo 7 (PS5) Hogwarts Legacy (PS5) Pikmin 4 (Switch)