Top 5 des meilleures ventes de jeux vidéo de la semaine 10/2023 en France - De la magie, de la baston, et de la course de kart

Comme chaque semaine, le S.E.L.L (le Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs) publie son top 5 des meilleures ventes de jeux vidéo en France, réalisé en interrogeant un panel de plus de 2500 points de vente dans l'hexagone . Aujourd'hui, focus la semaine 10 de l'année 2023 (du 6 au 11 mars). Sans surprises, Hogwarts Legacy et God of War : Ragnarok sont toujours présents au sommet du classement avec une PS5, accompagné d'un FIFA 23 qui reprend des couleurs. Le reste du classement est aux couleurs de Nintendo avec l'increvable Mario Kart 8 Deluxe, et une chasseuse de prime toujours au sommer de sa forme.

Hogwarts Legacy (PS5) God of War Ragnarok (PS5) Mario Kart 8 Deluxe (Switch) FIFA 23 (PS5) Metroid Prime Remastered (Switch)