Top 5 des meilleures ventes de jeux vidéo de la semaine 28/2021 en France - L'Élu de la déesse est au mieux de sa forme

Comme chaque semaines, le S.E.L.L (le Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs) publie son top 5 des meilleures ventes de jeux vidéo en France, réalisé en interrogeant un panel de plus de 2500 points de ventes dans l'hexagone . Aujourd'hui c'est donc un focus sur la 28ème semaine de l'année 2021 (du 12 au 17 juillet ) qui nous est proposé.

Episode décrié par beaucoup lors de sa sortie sur Wii, mais encensé par le public 10 ans plus tard sur Nintendo Switch, The Legend of Zelda : Skyward Sword HD s'est offert pour cette semaine la première place du classement. Ne reste plus qu'à voir si ce dernier saura conserver une place régulière dans le top dans les semaines à venir. A noter que le reste du classement, habituellement occupé par Nintendo a été chamboulé avec l'arrivée de F1 2021 sur consoles Sony. Voici donc le classement complet de cette 28ème semaine :

Top ventes semaine 28 FRANCE

The Legend of Zelda : Skyward Sword HD (Switch) F1 2021 (PS4) FA 2021 (PS5) Mario Kart 8 Deluxe (Switch) Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin (Switch)