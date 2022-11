Top 5 des meilleures ventes de jeux vidéo de la semaine 41/2022 en France - Mario et les Lapins Crétins en fâcheuse posture

Comme chaque semaine, le S.E.L.L (le Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs) publie son top 5 des meilleures ventes de jeux vidéo en France, réalisé en interrogeant un panel de plus de 2500 points de vente dans l'hexagone . Aujourd'hui, focus sur la semaine 42 de l'année 2022 (du 17 au 22 octobre 2022 ).

La Nintendo Switch se retrouve en fâcheuse posture cette semaine avec un seul titre présent au classement : Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope. Côté consoles Sony, on notera la présence toujours de FIFA 23, Gotham Knights, et un petit représentant Français qui fait plaisir : A Plague Tale : Requiem sur PS5. Vous trouverez le classement complet ci-dessous.

FIFA 23 (PS4) Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope (Switch) Gotham Knights (PS5) A Plague Tale : Requiem (Switch) FIFA 23 (PS5)