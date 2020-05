27 titres million-sellers au cours des 12 derniers mois sur Nintendo Switch dont Astral Chain, Luigi's Mansion 3, Ring Fit Adventure...

Au cours des douze derniers mois , la Nintendo Switch a battu des records de ventes (voir le détail ici) et c'est la même chose au niveau des ventes de jeux avec près de 168,72 exemplaires écoulés dans le monde pour l'année fiscale 2019-2020 , portant le total de ventes de jeux sur Nintendo Switch à 356, 24 millions. Un record qui a permis à la console d'obtenir près de 27 million-sellers au cours du même exercice. C'est à dire qu'entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020 : 27 jeux Nintendo Switch se sont vendus dans le monde à plus d'un million d'exemplaires. Parmi ces titres, 18 sont des jeux Nintendo et 9 sont des titres publiés par des éditeurs-tiers. En attendant d'en avoir la liste, Nintendo a publié la sienne dans laquelle on retrouve le dernier Pokémon,qui est le jeu le plus vendu de l'année précédente mais aussi Luigi's Mansion 3, Astral Chain, Ring Fit Adventure, Marvel Ultimate Alliance 3 ou encore Fire Emblem : Three Houses

Source : Nintendo