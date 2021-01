The Legend of Zelda : Echoes of The Past : la fuite du Nintendo Direct vient-elle de dévoiler le titre du prochain Zelda ?

Alors que 2020 a été l'année de Mario, 2021 devrait être celle de Zelda. En même temps, faut être honnête, c'est toujours l'année de Mario et de Zelda sur Nintendo Switch puisque chaque année, Nintendo s'arrange pour que les joueurs découvrent un "nouveau" jeu (original, spin of ou remaster) Cependant, nous sommes nombreux à croire que 2021 verra la sortie de la suite tant attendue du jeu culte de la console de Nintendo The Legend of Zelda : Breath of The Wild. Le jeu pourrait sortir pour le lancement d'un nouveau modèle de Nintendo Switch ou pour son premier Noël. Si pour le moment, Nintendo n'a quasiment pas communiqué depuis son annonce, on a eu droit aujourd'hui à la première rumeur de l'année : un leak (douteux) du contenu d'un Nintendo Direct (que l'on attend désormais depuis un an et demi !!!) On vous a détaillé son contenu ici mais on voulait s'arrêter plus spécifiquement sur l'info concernant le prochain Zelda.

Certes, la fuite est probablement fausse mais sait-on jamais ! On a déjà été surpris par le passé. La fuite prétend que le nouveau Zelda sortira bien comme jeu de lancement de la Nintendo Switch Pro, le 23 avril prochain et qu'il se nommera The Legend of Zelda : Echoes of The Past. Alors qu'en pensez-vous ? N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires.