Eiji Aonuma est contre l'idée d'un The Legend of Zelda Maker

Sorti en mai dernier , The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom​ est un jeu titanesque qui reprend l'univers, les bases et les règles édictées par The Legend of Zelda Breath of The Wild, en donnant, en prime, beaucoup plus d'outils aux joueurs pour qu'ils fassent preuve de créativité. Grâce à ça, un fan a réussi à reproduire une scène typique des films Godzilla et le jeu a fait son entrée à l'université dans un cours d'ingénierie très spécial... Pour autant, Nintendo peut-il aller plus loin encore et peut-on envisager un jeu Zelda uniquement basé sur l'aspect créatif à la manière de Super Mario Maker 2 ?

Interrogé sur la question par le site Polygon, Eiji Aonuma, le producteur de la série, n'est pas convaincu par le concept d'un "The Legend of Zelda Maker". Pour lui, l'aspect créatif ne doit pas être une exigence. Dans The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom​ si les joueurs peuvent laisser libre court à leur imagination pour créer toutes sortes de véhicules et de structures pour progresser dans l'aventure, ce n'est jamais ou rarement une obligation. Créer un jeu Zelda entièrement à partir de zéro serait donc trop contraignant et restrictif car, selon Eiji Aonuma, tout le monde n'a pas l'esprit créatif.

En même temps, on imagine que si Nintendo développait un The Legend of Zelda Maker, il s'arrangerait pour que l'aspect créatif deviennent un jeu (d'enfant) comme avec Super Mario Maker 2. Quoiqu'il en soit, cela ne semble pas à l'ordre du jour- ce qui est vraiment dommage surtout lorsqu'on repense au prototype 2D créé pour aider au développement de Breath of The Wild...

Retrouvez ci-dessous les propos d'Eiji Aonuma tirés de l'article de Polygon

"Lorsque nous créons des jeux comme Tears of the Kingdom, je pense qu'il est important de ne pas faire de la créativité une exigence. Au lieu de cela, nous mettons dans le jeu des éléments qui encouragent les gens à être créatifs et leur donnons la possibilité de l'être, sans les y forcer

Il y a des gens qui veulent pouvoir créer à partir de zéro, mais ce n'est pas tout le monde

Je pense que tout le monde aime découvrir comment trouver son propre chemin à travers un jeu, et c'est quelque chose que nous avons essayé de faire en sorte qu'il soit inclus dans Tears of the Kingdom ; il n’y a pas une seule bonne façon de jouer. Si vous êtes une personne créative, vous avez la possibilité de suivre cette voie. Mais ce n’est pas ce que vous devez faire ; vous pouvez également procéder au jeu de nombreuses autres manières différentes. Et donc je ne pense pas que ce serait une bonne solution pour The Legend of Zelda d'exiger nécessairement que les gens construisent des choses à partir de zéro et de les forcer à être créatifs

Pour rappel, The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom​ est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch dès à présent. Pour plus de détails, voir nos conseils pour bien débuter et notre revue de presse ICI.

