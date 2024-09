Third Édition annonce son troisième livre consacré à Zelda - Chronique d'une saga légendaire. Volume 3 : Tears of the Kingdom

Nous vous en avions déjà parlé, notamment en obtenant en exclusivité son annonce presque un an en avance, puis en vous ayant proposé une interview exclusive de son autrice, mais ça y'est,Third Édition vient officiellement d'annoncer la sortie de son troisième livre consacré à Zelda - Chronique d'une saga légendaire. Volume 3 : Tears of the Kingdom. Celui-ci sera disponible le 5 décembre prochain dans une édition classique au prix de 24,90 euros et probablement dans une édition First Print pour 5 euros de plus avec une autre couverture et sa lithographie (et normalement sa version ebook).

En attendant les précommandes, vous pouvez découvrir la sublime couverture classique du livre de Valérie Précigout consacré exclusivement à The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom​ après avoir consacré le second volume de Zelda - Chronique d'une saga légendaire à The Legend of Zelda : Breath of the Wild.

La légendaire saga Zelda revient et de belle manière ! Après le choc Breath of the Wild, qui a révolutionné la série et le monde du jeu vidéo en 2017, le personnage de Link fait son retour dans Tears of the Kingdom. Il n'en fallait pas moins pour lui consacrer un nouveau volume de notre série Zelda. Chronique d'une saga légendaire. Valérie Précigout, spécialiste de la licence, fait donc, elle aussi, son retour, pour décortiquer ce nouvel épisode, les innovations qu'il a apportées, les années de développement qu'il a nécessitées et les nouveaux éléments du mythe qu'il a mis en place.