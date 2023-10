Entretien exclusif - Valérie Précigout nous parle de son prochain livre chez Third Éditions sur Zelda : Tears of the Kingdom

La semaine dernière , Third Éditions nous ont dévoilé en totale exclusivité l'arrivée prochaine d'un troisième tome de Zelda : Chronique d'une saga légendaire. Après un premier livre exclusivement consacré à The Legend of Zelda : Breath of the Wild, Valérie Précigout (aussi connue sous le pseudonyme de Romendil) a repris sa plume pour un second livre sur The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom. Attendu dans un futur prochain et encore en cours d'écriture, ce livre viendra pour la quatrième fois représenter la saga Zelda au sein du catalogue de Third Éditions après un premier Zelda : Chronique d'une saga légendaire (qui traite du tout premier Zelda jusqu'à A Link Between Worlds) écrit par Nicolas Courcier et Mehdi El Kanafi, un second volume exclusivement sur Breath of the Wild écrit par Valérie Précigout et enfin un livre entier consacré à la musique dans la saga Zelda écrit par Fanny Rebillard.

En attendant (avec impatience) la sortie de ce volume 3 de Zelda : Chronique d'une saga légendaire entièrement dédié à The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, nous avons eu la chance de pouvoir poser quelques questions à son autrice Valérie Précigout.

• Après vous être autant penchée sur Breath of the Wild pour les besoins de votre livre et pour votre test du jeu sur Extralife, comment avez-vous vécu l'annonce de Tears of the Kingdom, présenté comme une suite directe à Breath of the Wild ?

J’ai sans doute eu le même réflexe que beaucoup d’autres en me demandant sur quoi reposait vraiment cette décision de poursuivre l’histoire de la série dans le même univers. Le succès de Breath of the Wild a dépassé les espérances de Nintendo et, compte tenu de sa profondeur, il semblait logique de vouloir creuser encore plus cette formule pour voir jusqu’où elle pouvait mener. Je ne crois pas avoir été surprise et encore moins déçue par cette annonce. Je me suis dit, « ils ont vraiment osé remettre ça alors que ça semble tellement difficile de faire mieux » ! J’avais vraiment hâte de voir quelles idées ils allaient mettre en place pour se démarquer du précédent volet.

• Pourriez-vous nous expliquer comment s'est déroulé le processus d'écriture de ce second tome sur The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom après votre premier livre sur The Legend of Zelda : Breath of the Wild ? Est-ce que l'envie d'écrire une suite est née dès l'annonce de la suite de Breath of the Wild en 2019 ?

La rédaction d’un livre est un exercice passionnant mais c’est un travail de longue haleine, très chronophage, dans lequel il est délicat de se lancer à moins de pouvoir s’y consacrer à plein temps. Ce que les circonstances actuelles ne me permettaient pas vraiment. Mais lorsque le jeu a été annoncé, ça représentait un tel événement que la motivation a pris le dessus et j’ai senti qu’il fallait absolument que je poursuive le travail que j’avais commencé avec Breath of the Wild.

• L'écriture de ce nouveau livre (qui constituera le troisième tome de la saga de livres "Zelda : Chronique d'une saga légendaire") était-elle votre idée ou bien Third Éditions sont-ils venus-vous chercher après votre livre d'une grande qualité sur Breath of the Wild ?

Il ne faut pas oublier que les ouvrages autour de la saga Zelda comptent aussi un livre entièrement dédié au décryptage musical, par Fanny Rebillard. Pour ma part, c’était déjà une chance incroyable de pouvoir partager mon ressenti sur cette série avec la sortie de Breath of the Wild et je n’avais pas vraiment réfléchi à la suite. Pour couronner le tout, même si la prise de risque par Nintendo était maximale dans la conception de ce Zelda hors-normes en monde ouvert, personne n’aurait pu prévoir qu’il rencontrerait un tel écho auprès des joueurs, au point d’en faire l’un des titres les plus incontournables de ces dernières années. De mon point de vue, écrire sur Tears of the Kingdom impliquait donc une vraie responsabilité et c’était forcément intimidant. On en a discuté avec Nicolas et Mehdi et la décision a été prise assez naturellement car le projet nous tenait tous à cœur.

• Comptez-vous garder la même structure pour ce nouveau volume, à savoir "Création, Univers et Décryptage" ?

Pas cette fois, on a estimé préférable de se laisser porter par ce que le jeu cherche vraiment à nous montrer et la manière dont il s’y prend pour le faire. Il faut toujours garder en tête le fait que cette suite ne vient pas de nulle part, elle prolonge une formule expérimentée avec brio dans Breath of the Wild. Il y a donc bien plus de questions qui se posent dès le départ et il faut constamment mettre les deux jeux en perspective pour comprendre les raisons d’être de Tears of the Kingdom. Cette suite est d’une richesse incroyable, y compris à travers les problématiques qu’elle soulève concernant l’existence d’une technologie issue d’une civilisation disparue. Les éléments de création, d’univers et de décryptage sont donc constamment imbriqués les uns dans les autres pour alimenter la réflexion au sein du livre.

• Quand avez-vous commencé à prendre des notes pour cet ouvrage ? Avez-vous attendu la sortie du jeu (ou tout du moins l'année 2023) pour commencer à vous intéresser au jeu ou bien aviez-vous déjà commencé à prendre des notes depuis son annonce pour parler en détail du développement du jeu et de sa campagne marketing dans la partie Création de l'ouvrage ?

J’ai naturellement suivi de près tout ce qui concernait le jeu avant sa sortie, mais à partir du moment où le projet de livre a été décidé, j’ai fait une veille plus approfondie afin de rassembler un maximum d’informations en amont. Par chance, le lancement du jeu s’est accompagné de très nombreuses interviews dans les médias, ce qui permet de mieux comprendre certains choix propres à son développement. Il y a aussi eu des ouvrages officiels qui sont sortis entre-temps, comme l’encyclopédie La Création d’un Prodige qui donne des précisions très intéressantes sur cet univers. La communauté des joueurs a également montré un tel enthousiasme, dès la sortie de Tears of the Kingdom, en partageant toutes sortes de créations, que le plus difficile a été dans un premier temps d’organiser toutes ces pistes pour proposer un plan qui ne parte pas dans tous les sens. D’ailleurs, le plan sur lequel nous nous basons au départ n’est jamais vraiment définitif et il arrive souvent que de nouvelles idées se rajoutent en cours d’écriture.

• Votre premier livre sur Zelda est sorti en octobre 2017 et ne traite pas en profondeur du second DLC de Breath of the Wild (celui-ci étant sorti en décembre de la même année). Y a-t-il dans cette annonce plus tardive de ce second livre une volonté d'être plus exhaustif sur Tears of the Kingdom en attendant d'éventuels DLC, même si l'on sait désormais qu'il n'y en aura pas ?

Dès le début, on s’est donnés comme objectif de prendre le temps de traiter tout ce qui nous semblait pertinent et c’est seulement en prenant du recul que cette démarche était possible. La rédaction s’est donc inscrite sur une longue période de temps et elle n’est d’ailleurs pas encore terminée. Le livre est toujours en cours d’écriture et il me reste encore beaucoup de choses à aborder !

• Que pensez-vous de cette absence de contenu supplémentaire pour le jeu ?

Je pense que c’est une très bonne chose ! Je fais partie de ceux qui ne reviennent pas sur un jeu une fois celui-ci terminé. Il m’est arrivé de le faire sur certains titres qui me tenaient à cœur mais je ne le fais quasiment plus. Il n’y a rien de plus pénible que de devoir ressortir un jeu et de réussir à s’y replonger plusieurs mois après, alors que l’on est déjà passé sur d’autres propositions entre-temps. Et ça signifie surtout que les créateurs de Tears of the Kingdom ont pris la peine d’inclure dès le départ toutes les idées qu’ils souhaitaient concrétiser dans cette suite, ce qui est tout à leur honneur.

• Comment avez-vous vécu la sortie de Tears of the Kingdom ?

J’ai été assez sidérée par le nombre de joueurs qui s’y intéressaient parmi des personnes qui ne suivent pas de près les jeux vidéo ou qui ne connaissent la série Zelda que depuis la sortie de Breath of the Wild. J’ai découvert qu’il y avait plein de gens dans mon entourage qui se passionnaient vraiment pour cette nouvelle formule alors que je ne soupçonnais même pas qu’ils possédaient une Switch… Je me rends compte que l’impact de Breath of the Wild a peut-être été plus profond qu’on ne l’imagine et que ses effets en sont encore amplifiés avec la sortie de Tears of the Kingdom.

• Le jeu a-t-il su vous parler ? L'avez-vous préféré à Breath of the Wild ?

Je ne savais pas trop si l’aspect construction n’allait pas alourdir les mécaniques de jeu, ce n’était pas du tout un argument de poids pour moi au début. D’ailleurs, je me contente généralement de concevoir des assemblages fonctionnels, même s’ils sont rudimentaires, plutôt que d’imaginer des prototypes d’engins incroyables, je n’ai simplement pas la patience pour ça. Mais, à ma grande surprise, et c’est ce qu’avait promis Aonuma, on peut tout à fait profiter du jeu sans passer des heures a fabriquer des véhicules. On peut même quasiment parcourir le jeu à l’ancienne, en se limitant aux possibilités que l’on avait déjà dans Breath of the Wild, mais tout l’intérêt du titre est justement de nous livrer des outils destinés à nous faciliter la vie, à condition de se montrer un tout petit peu malin. C’est tout à fait normal de tâtonner un peu au début parce qu’on ne maîtrise pas encore toutes ces nouvelles possibilités, mais on apprend très vite de nos erreurs et tout est fait pour nous encourager à faire preuve d’astuce. Je n’imagine même pas rejouer à Breath of the Wild sans pouvoir compter sur tout ce qui rend l’exploration de cette suite bien moins fastidieuse. Il y a toujours un moyen de contourner les difficultés de plusieurs manières différentes et Breath of the Wild n’était qu’une ébauche de cette proposition. C’est un peu comme si le précédent volet nous avait appris les bases de cette nouvelle formule en monde ouvert, mais que les choses sérieuses commençaient vraiment avec Tears of the Kingdom.

• Est-ce une « bonne » suite pour Breath of the Wild ? Ou bien simplement un gros DLC ?

Les seules personnes qui parlent encore de DLC ou de version 1.5 sont celles qui n’ont pas encore lancé le jeu. Démarrez l’aventure, passez-y 5 heures, 10 heures, 100 ou 200 heures, et terminez-la. Reposez-vous ensuite la question de savoir à quels moments vous avez eu une impression de déjà-vu ou de déjà-joué ? Je pense que vous serez surpris.

• Que pensez-vous de la direction prise par le scénario ? Et notamment, que pensez-vous de la disparition totale de la technologie Sheikah et de l'explication avancée a posteriori par l'équipe ?

La réponse officielle a été donnée récemment et elle confirme ce que l’on savait déjà, à savoir que Nintendo priorise toujours les aspects ludiques, même si cela se fait parfois au détriment de la cohérence narrative de la série. C’est une question très intéressante que je développe justement dans le livre, mais je ne fais pas partie de ceux qui attachent trop d’importance à la chronologie. Il est certain que Zelda gagnerait à développer davantage ses indices narratifs, mais a-t-on vraiment envie d’obtenir toutes les réponses aux questions que l’on se pose ? Ne vaut-il pas mieux laisser l’esprit de chacun libre de vagabonder vers les théories qui l’inspirent ? Je suis persuadée que c’est justement parce que le scénario complexe de Tears of the Kingdom nous aiguille vers toutes ces questions et ces théories qu’il a autant été apprécié par les joueurs.

• Cet aspect de « suite » rentre-t-il en compte dans votre écriture ou bien traitez-vous Tears of the Kingdom comme une œuvre à part entière ?

Je ne crois pas qu’il faille traiter cette suite sans garder Breath of the Wild constamment en perspective, tout simplement parce qu’elle n’aurait jamais vu le jour si elle n’était pas le prolongement d’une formule qui cherchait encore ses marques à l’époque de Breath of the Wild. En jouant à Tears of the Kingdom, on voit que l’équipe maîtrise chaque rouage du gameplay du jeu et qu’elle a à cœur de tester notre capacité à tirer parti de l’environnement grâce aux nouveaux outils dont nous disposons.

• Que pensez-vous du nouveau gameplay présent dans ce jeu au travers des nouveaux pouvoirs ? L'ajout de véhicules a-t-il su vous convaincre ?

Comme évoqué plus haut, la mécanique liée à la construction d’engins en tout genre est fondamentale, sans pour autant rebuter les joueurs qui n’y sont pas sensibles. C’est une vraie qualité du jeu de savoir s’adapter à la façon de jouer de chacun. Les possibilités offertes par l’Emprise et l’Amalgame renouvellent totalement l’approche que l’on a de l’exploration par rapport à Breath of the Wild. Les nouveaux sanctuaires de Tears of the Kingdom parviennent toujours à nous apprendre quelque chose que l’on peut vraiment appliquer par la suite pour jouer de manière plus astucieuse, notamment avec la Rétrospective et l’Infiltration. Ce sont des réflexes que l’on risque de vouloir appliquer ensuite dans d’autres jeux et dont on aura sans doute bien du mal à se passer.

• Sera-t-il nécessaire d'avoir lu votre premier livre sur Zelda : Breath of the Wild pour pouvoir lire votre prochain livre sur Tears of the Kingdom ?

Pas du tout. Il est évidemment recommandé d’avoir terminé le premier jeu avant de se lancer dans cette suite, mais les deux livres sont indépendants. Je m’efforce d’y donner toutes les clés de compréhension, même à ceux qui ne connaissent pas Breath of the Wild. Les pistes abordées sont différentes et je m’attarde avant tout sur les particularités de cet épisode.

• Comment voyez-vous l'avenir de la saga Zelda ? Voudriez-vous voir un « Breath of the Wild 3 » ?

Cette fois je pense que l’équipe créative a vraiment mis tout ce qu’elle souhaitait dans l’univers de Tears of the Kingdom. Le moment est venu de répondre aussi aux attentes de ceux qui ne se sont pas retrouvés dans l’approche de ces derniers Zelda et de surprendre l’ensemble des joueurs avec une proposition radicalement différente.

• La chronologie Zelda a-t-elle encore un sens ? Si tant est qu'elle en ait jamais eu…

Au risque de heurter les puristes, je ne suis pas sûre qu’il soit encore vraiment utilise d’attacher autant d’importance à la chronologie de la série. On a pu constater que Nintendo ne s’embarrassait pas de cette problématique en rajoutant constamment de nouvelles données parfois contradictoires avec des bases que certains espéraient immuables.

• Seriez-vous enthousiaste à l'idée d'un film Zelda, qu'il soit en live-action ou en animation, à l'instar du film Super Mario Bros ?

S’il est aussi respectueux de l’univers du jeu qu’a pu l’être le film d’animation Super Mario Bros., je serai forcément très enthousiaste. J’ai en revanche beaucoup plus de mal à imaginer ce que pourrait donner un live-action officiel inspiré de la saga Zelda… Je préfère ne pas y penser ^^

• Pouvez-vous nous partager votre top 5 des jeux Zelda ?

Mon top 5 actuel, 100 % subjectif (et sans doute un brin nostalgique) :

Zelda II : The Adventure of Link The Legend of Zelda : Ocarina of Time The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom The Legend of Zelda : Breath of the Wild The Legend of Zelda : The Wind Waker

Et pardon à Twilight Princess, A Link to the Past et Zelda 1 que je placerais sans doute juste après…

• Un Zelda que vous aimeriez voir revenir sous la forme d'un remake ou d'une suite ?

Oui, une refonte complète de Zelda II : The Adventure of Link svp ! Ce serait tellement magique.

• Des envies particulières pour la prochaine console de chez Nintendo ?

Les mêmes options ludiques que la Switch mais avec une technologie offrant un rendu visuel capable de rivaliser avec la concurrence, ce serait parfait.

