Un livre consacré à la musique de la saga Zelda en préparation chez Third Editions

Grand jour pour les fans de Zelda. Aujourd'hui étant le jour de la sortie du jeu Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau, le préquel-musô à Breath of The Wild (voir notre test ICI), la maison d'édition spécialisée dans les livres sur le jeu vidéo Third Editions à décider de marquer le coup en annonçant une surprise pour les fans. Via un tweet, Third Editions vient de divulguer qu'un de leurs prochains livres traitera de la musique de la saga Zelda.

La musique dans Zelda ; Les clefs d'une épopée Hylienne écrit par Fanny Rebillard, une musicologue-journaliste reconnue dans le milieu du jeu-vidéo, sortira donc en mars 2021 dans deux éditions, une classique (visible ci-dessous) et une dite first-print comme il est d'usage chez Third Editions. L'édition first print dévoilera sa couverture ultérieurement et devrait, en accord avec la philosophie de Third Editions, proposer une couverture alternative réversible avec la couverture classique, l'ouvrage disponible en ebook et une lithographie de la couverture.

Aucun prix ou informations supplémentaires n'ont pour le moment été communiqués. Cependant, si vous désirez en savoir plus sur la ligne éditoriale de Third Editions nous ne pouvons que vous conseiller leurs différents ouvrages, notamment sur la saga Zelda avec les deux tomes de Zelda : Chroniques d'une saga légendaire déjà parus, le premier tome traitant de toute la saga jusqu'à Hyrule Warriors écrits par Nicolas Courcier et Mehdi El Kanafi (ICI), et le second tome, écrit cette fois-ci par Valérie Précigout qui traite de Breath of The Wild (ICI).

D'autres ouvrages sur beaucoup d'autres sagas vidéoludiques sont disponibles sur le site de la maison d'éditions, de quoi satisfaire tous les fans, que ce soit de Zelda, de Pokémon ou encore de Mario.