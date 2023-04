The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom : un coup d'œil sur le merchandising, les goodies et les bonus de précommande

La sortie de The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom se rapproche doucement mais sûrement. En attendant sagement la sortie du film, nous vous proposons un petit focus sur le merchandising mais aussi les goodies et quelques bons de précommande. par exemple, sur le My Nintendo Store, il est possible de commander différents packs du jeu pour obtenir un carnet et/ou une pièce estampillée The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom. Aux Etats-Unis, chez Walmart, les fans qui précommandent le jeu peuvent repartir avec un fanion représentant la Master Sword "corrompue" tandis que chez GameStop, ils peuvent repartir avec une plaque en bois exclusive.

Evidemment, avec la sortie du jeu, de nombreux articles vont être mis en vente, à même de plaire aux fans. Ainsi au Japon, l'enseigne Lawson va proposer toutes sortes de goodies : des carnets, des pin's, des mugs, des couvertures, des affiches, des porte-clés, des bonbons mais aussi une série de plats épicés et surtout une Master Sword corrompue lumineuse du plus bel effet;

Retrouvez ci-dessous quelques articles du merchandising de The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom en images. Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom sortira en exclusivité sur Nintendo Switch le 12 mai 2023 . Pour plus de détails, voir nos news précédentes et notre dossier spécial.

LIRE AUSSI :

Source : Nintendo