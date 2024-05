Zelda : Tears of The Kingdom fête son premier anniversaire avec un artwork inédit

Il y a un an , jour pour jour, sortait The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom​, la suite directe du jeu phénomène The Legend of Zelda Breath of The Wild.

Attendu (et fantasmé) pendant des années , le jeu est finalement sorti dans la frénésie habituelle qui accompagne désormais chaque sortie d'un nouvel opus de la célèbre franchise. Unanimement salué par la critique, le jeu a cependant été diversement apprécié par les fans, en fonction principalement de son avis sur le premier jeu.

Il n'en reste pas moins que The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom est un jeu tentaculaire et vertigineux alternant séquences fortes et fantastiques et moments plus intimistes. Le titre a, par ailleurs, élargi considérablement le terrain de jeu tout en améliorant la formule non linéaire du premier jeu, proposant encore une fois, une progression libre et éclatée, basée avant tout sur la logique et le sens de l’observation.

Quoiqu'on en pense, un an plus tard, The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom est déjà dans le top 10 des meilleures ventes de la Nintendo Switch avec 20,61 millions d'exemplaires vendus dans le monde.

Pour marquer le coup de ce premier anniversaire, Nintendo vient de publier un nouvel artwork reprenant une des scènes cultes du jeu. Retrouvez-le sur cette page. Enjoy.

Pour rappel, The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom​ est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch. Pour plus de détails, voir nos conseils pour bien débuter et notre revue de presse ICI.

