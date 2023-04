The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom - Framerate, résolution... Un premier aperçu des performances techniques du jeu après les previews

Dire que la suite de The Legend of Zelda : Breath of the Wild est très attendue serait un euphémisme. The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom est attendu en exclusivité sur Nintendo Switch le 12 mai prochain et certains petits chanceux ont eu la chance de s'essayer à ce titre très attendu. Les premiers retours sur les performances techniques du jeu n'auront donc pas eu à attendre le 12 mai pour apparaître et Nintendo World Report TV, un média américain, a proposé de revenir sur ces performances en vidéo.

Nous y apprenons que le jeu tournera probablement à une résolution de 1600 x 900, soit du 900p en mode TV (et probablement en 1280 x 720, soit du 720p en mode portable) avec une résolution de 30 images par seconde, avec quelques chutes lors de moments un peu chargés en émotions comme l'utilisation du pouvoir Emprise vous permettant de construire vos véhicules. Néanmoins, Nintendo World Report, a noté que les performances du titre sont plutôt stables et que la distance d'affichage du jeu est plus qu'impressionnante. Si ces spécificités techniques sont pour l'instant propre à la version de preview du jeu, nous pouvons tout de même penser que ces performances seront les mêmes sur le jeu complet le 12 mai prochain .