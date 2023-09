Zelda : Tears of the Kingdom - Le jeu n'aura pas droit à du contenu supplémentaire

Contrairement à The Legend of Zelda : Breath of the Wild, sa suite The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom n'a pas eu le droit à son pass d'extension annoncé en amont de sa sortie. Si nous étions tous, plus ou moins persuadés que celui-ci aurait quand même droit à ses propres DLC, il se pourrait bien que Hidemaro Fujibayashi et Eiji Aonuma viennent de refroidir à tout jamais nos attentes dans une interview au média japonais Famitsu. Dans cet entretien les deux hommes déclarent notamment qu'il n'y a pas de contenu supplémentaire prévu pour The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom et qu'ils avaient créer tout ce qu'il pouvait créé pour cet épisode. Ils parlent aussi du prochain jeu estampillé Zelda en précisant que celui-ci pourra encore constituer une suite à ces deux épisodes ou non mais qu'il intégrera une nouvelle façon de jouer au jeu. Voici les propos complets de Hidemaro Fujibayashi et Eiji Aonuma :

Je vois. J'aimerais maintenant vous poser une question sur la prochaine production, dont j'ai hâte de connaître les détails... S'agit-il d'une suite, d'un tout nouvel épisode ou d'autre chose ? Fujibayashi : Je ne sais pas s'il s'agira de la prochaine production ou non, mais je réfléchis à ce que sera la " prochaine expérience amusante ". Pour l'instant, je ne peux que dire que nous ne savons pas quelle forme cela prendra. Aonuma : Il n'est pas prévu de sortir du contenu supplémentaire cette fois-ci, mais c'est parce que j'ai l'impression d'avoir fait tout ce que je pouvais pour créer des jeux dans cet univers. Tout d'abord, si nous avons choisi cette fois de faire une suite au jeu précédent, c'est parce que nous pensions qu'il serait intéressant de faire l'expérience d'un nouveau type de jeu dans cet endroit d'Hyrule. Ensuite, si une telle raison est nouvellement née, elle peut revenir dans le même monde. Qu'il s'agisse d'une suite ou d'une nouvelle œuvre, je pense qu'il s'agira d'une toute nouvelle façon de jouer, alors je serais heureux que vous l'attendiez avec impatience.

Une mauvaise nouvelle pour ceux qui attendaient à tout prix un ou des DLC à Tears of the Kingdom mais qui signifie néanmoins que le prochain Zelda est déjà en développement actif, l'équipe n'étant pas activement au travail sur des DLC.

Source : Famitsu