Splatoon 3 sera compatible avec les sauvegardes dans le Cloud...mais seulement pour ses données hors ligne

Nintendo continue de mettre à jour la page eShop de Splatoon 3, en amont de sa sortie toujours prévue pour le 9 septembre prochain , et vient de confirmer que le jeu sera, contrairement à Splatoon 2, compatible avec le service de Cloud des données de sauvegarde. Ce service, disponible uniquement pour les abonnés Nintendo Switch Online permet, entre autre, de conserver une copie de toutes ses sauvegardes (sauf exception d'une poignée de jeux Nintendo Switch) dans le Cloud des serveurs Nintendo et ainsi de conserver une sauvegarde de secours hors d'atteinte de tous les aléas.

Seulement, la page eShop de Splatoon 3 se permet tout de même une précision de taille :

Le cloud des données de sauvegarde n'est compatible qu'avec les données de jeu hors ligne

Mais que veut dire cette précision de la part de Nintendo ? Il semblerait que les données qui seront conservées par Nintendo ne concerneront que le mode solo de Splatoon 3 et peut-être votre niveau, mais en aucun cas vos performances en ligne et probablement pas votre équipement débloqué. Cela reste tout de même un pas dans la bonne direction quand on se rappelle que Splatoon 2 ne proposait aucune sauvegarde dans le Cloud.