Splatoon 3 déballe son quatrième set d'icônes personnalisables sur le Nintendo Switch Online

Le quatrième set d'icônes personnalisables estampillés Splatoon 3 est bien arrivé sur le Nintendo Switch Online et il vous permettra d'afficher au mieux les couleurs de votre shooter favori sur Nintendo Switch.

Comme d'habitude, ces éléments sont disponibles contre quelques points platine et vous permettront de créer vos propres icônes utilisateurs. Ils sont divisés en trois catégories (cadres, personnages et fonds) et ceux de cette semaine seront disponibles jusqu'au jeudi 29 décembre à 1 heure du matin(heure française) .