Splatoon 3 dévoile une de ses nouvelle musique et un tout nouveau groupe

Splatoon 3 continue à faire doucement parler de lui et vient, cette fois-ci, de dévoiler l'une de ses musiques. Celle-ci, intitulée Sea Me Now (jeu de mots entre le verbe "voir" et le mot "mer" en anglais), devrait accompagner vos futurs matchs. On reconnaît bien le style (et surtout le langage) Inkling si cher à la licence tout en y ajoutant une pointe de Rock.

Cette nouvelle musique est interprétée par le groupe fictif Front Roe qui fait ses grands débuts dans l'aventure Splatoon après le groupe C-Side et son titre Clickbait. Ces deux morceaux sont écoutables ci-dessous. Que pensez-vous de ces nouvelles musiques toutes fraîches ?