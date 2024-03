Plutôt Batterie, Guitare ou Claviers ? Splatoon 3 vous pose la question pour son prochain Festival

Alors que la nouvelle saison de Splatoon 3 vient à peine de démarrer, avec comme d'habitude un nouveau catalogue, de nouvelles armes et de nouvelles cartes, le jeu vous donne d'ores et déjà rendez-vous pour son prochain Festival. Pour son premier Festival qui apportera les toutes nouvelles balles pyrotek en jeu, Splatoon 3 joue la carte de la musique en vous demandant de Quel instrument joueriez-vous ? avec en rose la Batterie, en vert la Guitare et en violet les Claviers. Vous aurez donc du samedi 23 mars prochain à partir d'une heure du matin (heure de Paris) et jusqu'au lundi 25 mars à 00h59 pour défendre votre choix et enflammez la scène !

Le prochain festival de #Splatoon3 viendra mettre l'ambiance à Cité-Clabousse et Chromapolis à partir du 23/03 !

Le thème sera « De quel instrument joueriez-vous ? » pic.twitter.com/CTIzaSVRzI — Splatoon France (@Splatoon_FRA) February 29, 2024