L'application mobile SplatNet de Splatoon 3 se met à jour et ajoute les résultatss du Big Run

Si vous jouez régulièrement à Splatoon 3 vous n'êtes pas sans savoir que le jeu dispose d'un support Mobile via une application accessible au travers du portail d'application Nintendo Switch Online sur vos smartphones. Cette application, dénommée Splatnet vous permet notamment de voir vos statistiques, de commander des habits ou encore de consulter le roulement des cartes et des modes en avance.

Celle-ci vient discrètement de se mettre à jour afin d'ajouter un encart "Travail" qui inclut vos statistiques lors du dernier Big Run, ce Salmon Run dans les cartes du jeu qui s'était déroulé du 10 au 12 décembre dernier . Un ajout intéressant alors même que nous ne savons pas si le mois de février sera le théâtre d'un Festival ou d'un Big Run, même si nous penchons plutôt pour la seconde option.

[Splatoon 3]



SplatNet 3 has received an update.



You are now able to see past records of all the Big Runs that you participated in.



(Tap the “Work” button on the main menu.) pic.twitter.com/OaJlVfWWMV