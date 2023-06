Splatoon 3 - Nintendo dévoile l'origine des Tridenfer

Dans un entretien avec le fameux média japonais Famitsu, Seita Inoue (le directeur artistique de Splatoon 3) et Hisashi Nogami (le producteur du jeu) sont revenus sur la création des Tridenfer, le trio de nouvelles idoles qui présentent le bulletin télévisé dans la diégèse du jeu en parlant des mises à jour, des Festivals et des nouveautés du jeu.

Parlez-nous des Tridenfer, qui animent la Cité-Clabousseà chaque Festival.

Inoue : Pour les Tridenfer, nous sommes partis du principe qu'ils représenteraient les Festival et qu'ils seraient de sympathiques antagonistes. Si nous avions simplement ajouté d'autres idoles, elles auraient été en concurrence directe avec les déjà populaires Calamazones et les Tentacool. C'est pourquoi nous avons réfléchi à de nouvelles idoles qui aurait un rôle différent. Comme elles sont antagonistes, nous avons utilisé comme motifs les requins, les anguilles et les raies, tous prédateurs de calamars ou de pieuvres. Bien qu'ils soient des fauteurs de troubles, ils sont populaires en tant que représentants de la ville en raison de leur histoire, et ils ont été conçus pour fonctionner à la fois en mode Cité-Clabousse et en mode Héros.

En effet, ils ont l'air un peu méchants.

Nogami : C'est parce qu'ils viennent de la Cité-Clabousse (rires).

Les Manuscrits engloutis les qualifient d'"escouade de la ville natale", mais mènent-ils secrètement une double vie de bandits ?

Inoue : Il s'agit principalement d'une équipe de promotion de la ville, mais comme leur ville est en difficulté financière, ils ont commencé à commettre des vols pour gagner de l'argent.

Je vois ! Le fait que Raimi ne soit pas humanoïde est également assez unique.

Inoue : Comme il s'agit du troisième épisode, nous avons pensé à faire un trio. Même s'il a cette apparence, nous voulions qu'il soit celui qui a le plus de bon sens.

Nogami : Raimi a aussi ses propres défauts (rires).

Au fait, le combat contre Raimi en mode héros semble être un clin d'œil aux raies manta de Super Mario Sunshine, est-ce intentionnel ?

Inoue : Quand il s'agit d'encre, de raies manta et de boss, nous n'avions pas d'autres choix que de le faire (rires).

En effet (rires). La façon dont Pasquale raconte est assez Kyoto-esque, mais quel était le motif exact ?

Inoue : Comme Splatoon 1 et 2 étaient plus orientés vers les motifs occidentaux, nous avons voulu mélanger des influences opposées.