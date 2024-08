Splatoon 3 - Les t-shirts du Grand Festival bientôt disponibles dans le My Nintendo Store

Le Grand Festival de Splatoon 3 approche à grands pas, avec tout d'abord un Festival moins flamboyant dès ce week-end (Que mangeriez-vous tous les jours ? Du Pain, Du Riz ou Des Pâtes) et d'ici sa tenue, du vendredi 13 à 2 heures du matin (heure de Paris) au vendredi 16 septembre à la même heure​ , les t-shirts spéciaux, jusqu'à maintenant exclusifs au Japon, débarqueront bel et bien chez nous.

Si aucune date de disponibilité desdits t-shirts n'a été communiquée, Nintendo France a tout de même annoncé que ceux-ci seront bel et bien disponibles sur le My Nintendo Store à l'achat. Probablement au prix de 19,99 euros chacun, comme c'était le cas pour les t-shirts spéciaux du Festival Pokémon. Aucune nouvelle du bracelet spécial qui quant à lui devrait rester exclusif au My Nintendo Store japonais.