Nintendo nous rappelle que la sortie de Splatoon 3 est proche

Officiellement toujours attendu cet été Splatoon 3, le prochain opus de la licence de TPS déjanté de Nintendo devrait sortir dans les semaines à venir. Si ici sur le site nous pensons avoir deviné sa véritable date de sortie (voir notre article en cliquant ici), Nintendo souhaite eux aussi nous rappeler que la sortie de ce troisième opus est imminente via le compte twitter officiel de la licence. Dans une série de Tweet que nous allons vous traduire ci-dessous, l'entreprise rappelle les bases de sa licence, de son gameplay à ses spécificités en passant par son lore et son univers, ces tweets sont évidemment destinés aux néophytes de la saga afin de rappeler Splatoon à leur bon souvenir avant un potentiel Nintendo Direct spécial Splatoon 3 (comme ce fut le cas pour Splatoon 2 qui avait eu droit à sa propre présentation).

Ce fil twitter est aussi ponctué par des images du titre que nous vous glissons en fin d'article. Êtes-vous hypés par Splatoon 3 ? Êtes-vous d'accord avec notre théorie de date de sortie pour le titre ?

Interested in #Splatoon3 but new to the world of Inklings and Octolings? We’ll explain some basics in this thread! pic.twitter.com/ctzIuuCL4B