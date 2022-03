Splatoon 3 nous a-t-il déjà dévoilé sa date de sortie ?

Ce qui n'est pour l'instant qu'une rumeur à prendre avec des pincettes pourrait éventuellement devenir un coup marketing ingénieux. Lors des différentes bandes-annonces de Splatoon 3, toujours attendu cet été 2022 sur Nintendo Switch, un autocollant présent à différents moments, à différents endroits attire l'œil.

Sur celui-ci, ce qui semble être du langage Inkling pourrait tout simplement être un message codé révélant la date de sortie tant attendue du titre. La licence est en effet habituée à cacher des surprises dans ses jeux ou encore dans ses bandes-annonces pour que les fans puissent décortiquer ces messages codés. On se souvient notamment du dernier Splatfest de Splatoon 1 qui mettait en compétition Ayo et Oli dans un duel qui finira par devenir l'intrigue du mode solo du Splatoon 2. Nous nous souvenons évidemment aussi des messages de fêtes de fin d'année qui ont tout simplement annoncé Splatoon 3 (voir notre article en cliquant ici). Pour en revenir sur cet autocollant voici un agrandissement de celui-ci :

Si pour l'instant rien ne semble sauter aux yeux, inverser l'image pourrait révéler le message caché par les facétieux développeurs de chez Nintendo.

Sur cet autocollant nous pouvons, sans trop extrapoler, voir ceci : Un 3 stylisé façon écriture Inkling, puis plus loin ce qui semblerait être "15-7". En décodant cela nous donnerait donc "3 15-7" pour "Splatoon 3 le 15 juillet". Le 15 juillet prochain est en effet bel et bien un vendredi et qui plus est, il se situe parfaitement dans la fourchette de l'été 2022 donnée comme fenêtre de sortie pour le jeu.

Si pour l'instant cela ne ressemble qu'à une extrapolation de notre part et qui ne confirme en rien la date de sortie encore secrète du titre, nous aimerions tout de même attirer votre attention sur la présence de cet autocollant dès la première bande-annonce du titre sous les pieds de l'Inkling présentée. Les mêmes symboles y sont bien évidemment visibles.

Nintendo jouerait-il avec nous depuis la première bande-annonce de Splatoon 3 en février 2021 ? Splatoon 3 sortira-t-il le vendredi 15 juillet prochain ? Un détail de plus tend à prouver que cette théorie pourrait se vérifier est un tweet publié par Nintendo le 15 juillet 2021 pour nous souhaiter "un très bel été" (voir l'article ici), un message postée pile un an avant cette potentielle date de sortie.

Rappelons que cette découverte est évidemment à prendre avec des pincettes et que nous n'affirmons pas ici connaître la bande-annonce de Splatoon 3. Néanmoins ce détail amusant serait une excellente manière pour Nintendo de titiller les fans de la licence. Une chose est sûre nous serons vite fixés.

Whether you’re basking in the sunny vibes or just trying to beat the heat, happy summer wishes from the #Splatoon3 team! pic.twitter.com/6LuBxM6ELV