Splatoon nous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et tease un prochain épisode sur Switch ?

Comme il est de coutume en cette période de fête, Nintendo nous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année au moyen de ses licences en tweetant. Splatoon étant devenu en seulement deux épisodes l'une des licences phares de Nintendo, cela fait quelques années que nos adorés Inklings et Octalings de tous poils tentacules se plient eux aussi à l'exercice. Cependant, étant une licence qui adore entretenir ses mystères et étoffer son univers, Splatoon ne se contente pas seulement de nous souhaiter de bonnes fêtes mais semble teaser quelque chose dans ces messages...

Souvenez-vous, l'année dernière Splatoon nous souhaitais une bonne année 2020 (Merci du cadeau Splatoon) avec une image énigmatique cachant un mystérieux "SOS" dans le reflet de 2020 dans l'eau. Certains voyaient même un "Save Our Salmon" dans les reflets. Un message très mystérieux qui n'a d'ailleurs toujours pas fini de faire parler les théoriciens et adeptes du complot.

Voici ladite image :

Splatoon récidive donc cette année avec une image présentant 3 Inklings assis dont une Inkling nous regardant avec un petit sourire très suspicieux. Certains y voient un 3 au centre de l'image dans la neige. Chacun est libre d'y voir un éventuel teasing du prochain épisode de la saga. Splatoon 2 étant sorti le 21 juillet 2017 il est peut-être temps de passer à la suite.

À vous de vous faire votre propre opinion.

Une chose est sûre Splatoon et Nintendo nous souhaitent de bonnes fêtes de fin d'année grâce à cette image et en profite pour nous rappeler que le prochain Splatfest du jeu sera très spécial et aura lieu du 15 au 17 janvier prochain.

And don’t forget, we’ll be kicking off the new year with a special Super Mario themed #Splatfest! Will you go big with #TeamSuperMushroom, or shine with #TeamSuperStar? The action kicks off 1/15 at 2pm PT and ends 1/17 at 2pm PT! pic.twitter.com/QPjKzsubTl