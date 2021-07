Splatoon 3 nous souhaite un très bel été

Petite surprise, Nintendo vient de partager un tout nouvel artwork pour Splatoon 3. Après avoir manqué le rendez-vous de cet E3 2021 et du Nintendo Direct qui aurait pu bénéficier de la présence de ce titre attendu, Splatoon 3 se rappelle à notre bon souvenir en cette saison estivale avec une image très ensoleillée (chanceux Inklings !).

Dans cette image (qui ne manquera pas d'être décortiquée et analysée dans tous les sens sous peu), nous pouvons notamment apercevoir 5 personnages très différents dont celui au premier plan tient d'ailleurs un arc, arme iconique de ce troisième épisode, la pose de l'inkling au fond de l'image rappelle celle des groupes de musique ce qui pourrait indiquer son appartenance à l'un des groupes qui signera la bande-son du jeu. Le message accompagnant le tweet est d'ailleurs rempli de jeu de mots en rapport avec la musique (c'est malheureusement difficilement traduisible en français) :

Mais... ne nous avançons pas trop, il semblerait simplement que Nintendo nous souhaite simplement un bon été en nous titillant quelque peu avec le très attendu Splatoon 3 grâce à une illustration très classe. Le jeu ne devrait par ailleurs pas tarder à donner de ses nouvelles étant donné que son année de sortie, 2022 rappelons-le, approche à grands pas.

Rendez-vous à un prochain Nintendo Direct ? Wait and see...

Whether you’re basking in the sunny vibes or just trying to beat the heat, happy summer wishes from the #Splatoon3 team! pic.twitter.com/6LuBxM6ELV