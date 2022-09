Nintendo rappelle que 2022 est l'année des 3e épisodes

Selon Nintendo 2022 rime avec... 3. C'est en effet vrai lorsque l'on regarde de près les sorties Nintendo Switch de cette année ponctuée de troisièmes épisodes. Depuis le 29 juillet dernier cette série de troisième opus s'est lancée sur les chapeaux de roues avec un Xenoblade Chronicles 3 aussi incroyable que généreux. Dès le 9 septembre prochain , les amateurs de peintures et de tentacules pourront mettre la main sur le très attendu Splatoon 3 et prendre part aux guerres de territoires effrénées. Enfin, le 28 octobre prochain , les sorciers et guerriers en herbes pourront assister, après plus de 5 années d'attentes , aux troisième aventures de leur sorcière favorites quand sortira enfin Bayonetta 3.

Si 2022 est l'année des troisième épisode, il ne reste plus qu'à espérer que 2023 soit l'année des quatrièmes épisodes avec Mother 4, Pikmin 4 mais aussi et surtout Metroid Prime 4.