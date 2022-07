Xenoblade Chronicles 3 - Des copies déjà disponibles dans la nature. Attention aux Spoilers !

Alors que Xenoblade Chronicles 3 s'apprête à sortir sur Nintendo Switch ce 29 juillet 2022, un problème de taille semble se profiler Outre-Atlantique. Il semblerait que des copies physiques se soient échappées dans la nature un semaine avant la date de sortie officielle du jeu. Pire, Xenoblade Chronicles 3 semble également proposé en téléchargement illégal sur divers canaux. Si vos serviteurs comme les autres médias professionnels ou amateurs ont déjà eu l'occasion d'approcher le titre (voir notre preview juste-ici), nous avons pris soin de ne dévoiler aucun élément-clé du jeu. Hélas, le fait que le jeu se retrouve dans la nature et sans aucune restriction officielle risque de voir émerger très rapidement une succession de toutes les cinématiques du jeu, voire pire, tout un tas de spoils sur l'intrigue.

Vous l'aurez compris, prenez un maximum de précautions ces prochains jours lorsque vous naviguerez sur les différents réseaux sociaux ou forums de jeu vidéo. De notre côté nous ne diffuseront bien sûr aucun contenu avant la parution de notre futur test dédié, et bien évidemment aucune méthode pour avoir accès aux versions piratées du jeu.

Xenoblade Chronicles 3 copies are out in the wild



Now is the time to start leaving the internet & muting words. These have no embargo so ending cutscenes & everything will surface online soon especially after the .xci gets dumped. Stay safe out there



We're in the endgame now pic.twitter.com/jhNXxznd5i