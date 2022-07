Xenoblade Chronicles 3 déjà jouable sur Steam Deck plusieurs jours avant sa sortie sur Nintendo Switch

Lorsqu'on est un fan de Nintendo et que l'on attend impatiemment la sortie d'un jeu en comptant les jours- les heures, qui nous séparent de sa sortie, il n'y a rien de plus agaçant de constater que certains ont trouvé le moyen d'y jouer déjà. Ainsi, alors qu'officiellement Xenoblade Chronicles 3 sort dans moins de trois jours, il semblerait que des copies physiques se baladent déjà dans la nature (voir notre news dédiée.) Ainsi, certains joueurs se permettent de fanfaronner sur les réseaux en montrant leur copie et en prenant un malin plaisir à rappeler qu'ils ne sont soumis à aucun NDA (clause de non-divulgation que les premiers testeurs du jeu signent et s'engagent à respecter vis à vis de Nintendo- et des joueurs) et qu'en conséquence, ils ne vont pas se gêner pour "spoiler" l'intégralité du titre- sympa. Evidemment, on n'est pas obligé de regarder leurs vidéos ni de lire leurs tweets- au contraire même. Cependant, cela n'en reste pas moins déplaisant pour tous les joueurs qui vont acheter le jeu "au prix fort" le jour de sa sortie. Heureusement, il ne reste plus trop de temps à patienter avant la sortie de Xenoblade Chronicles 3 mais d'ici là, mieux vaut éviter les forums et les conversations liées au jeu (sauf sur votre site préféré, bien sûr) afin d'éviter de tomber sur une séquence ou un élément voire une critique à l'emporte-pièce. Un risque bien réel sachant qu'apparemment, une ROM du jeu entier a fuité sur le net. Le Youtubeur Mutahar / OrdinaryGamers prétend d'ailleurs avoir lancé le jeu sur son Steam Deck; Une provocation (même si, on ne sait pas s'il possède ou non le jeu original) qui a été très diversement apprécié sur les réseaux sociaux.

Evidemment, même si vous êtes impatient de jouer au jeu (et que vous êtes en fonds) on vous déconseille forcément d'acheter le jeu sur els sites d'enchères comme eBay qui le propose à des prix délirants. On ne sait pas si les éditeurs peuvent éviter ce genre de fuites ou si, tant qu'il y aura des versions physiques, c'est inévitable... En attendant sagement la sortie de Xenoblade Chronicles 3, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, Xenoblade Chronicles 3 sortira le 29 juillet 2022 en exclusivité sur Nintendo Switch.

LIRE AUSSI : NOTRE APERCU DE XENOBLADE CHRONICLES 3

Source : Eurogamer