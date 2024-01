Nintendo Switch : un coup d'œil sur les jeux prévus en février 2024

L'année vient à peine de commencer que février pointe déjà le bout de son nez. Après un mois de janvier nous ayant permis de jouer notamment à Prince of Persia: The Lost Crown et Another Code: Recollection, que nous réserve le mois de février sur Nintendo Switch ?

Pour en avoir un aperçu, Nintendo nous en a fait une petite sélection dans laquelle on peut retenir notamment Tomb Raider I-III Remastered, Mario vs. Donkey Kong ou encore la Tour de l'ordre, le nouveau "super" DLC de Splatoon 3. Retrouvez cette sélection, non-exhaustive ci-dessous et comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Une vieille querelle qui reprend de plus belle, des reliques oubliées à découvrir et un restaurant chaotique à gérer sont au menu du mois de février sur Nintendo Switch ! Voici un aperçu des principales sorties à venir, n'hésitez pas à visiter les pages des titres qui ont éveillé votre intérêt pour les précommander, télécharger leur démo, les acheter ou les ajouter à votre liste de souhaits !

Jujutsu Kaisen Cursed Clash – le 2 février

Constituez votre équipe et atteignez des sommets dans Jujutsu Kaisen Cursed Clash, le jeu de combat 2 contre 2 exaltant basé sur la série Jujutsu Kaisen. Faites équipe avec vos personnages préférés, renforcez vos compétences et maîtrisez des techniques toujours plus puissantes pour vaincre vos ennemis !

Tomb Raider I-III Remastered – le 14 février

Trouvez la clé d'anciens mystères et parcourez le monde dans Tomb Raider I-III Remastered, la collection unique qui comprend les trois titres originaux de la série avec toutes les extensions et les niveaux secrets disponibles. Revivez les aventures iconiques de Lara Croft avec de nouvelles améliorations de confort, comme la possibilité de permuter entre les graphismes améliorés et ceux d'origine à tout moment.

PlateUp! – le 15 février

Faites équipe à quatre dans PlateUp! pour créer le restaurant de vos rêves dans ce jeu de gestion à la sauce roguelite. Choisissez les plats qui seront au menu, achetez et installez les appareils en cuisine, et servez vos clients aussi vite que possible.

Mario vs. Donkey Kong – le 16 février

La vieille querelle reprend de plus belle avec de tout nouveaux graphismes dans Mario vs. Donkey Kong ! Mettez votre adresse et vos méninges à l'épreuve, en solo ou en duo en coop locale*, et récupérez tous les jouets mini-Mario que Donkey Kong a volés !

Splatoon 3 : Tour de l'Ordre – le 22 février

Le square de Chromapolis a perdu toutes ses couleurs et ses habitants ont également disparu. Découvrez ce qui s'est passé en gravissant la Tour de l'Ordre dans la vague 2 du pass d'extension pour Splatoon 3 – Tour de l'Ordre, une expérience solo conçue pour être rejouée encore et encore !

Inkulinati – le 22 février

Maîtrisez l'encre vivante dans Inkulinati un jeu de stratégie au tour par tour inspiré des manuscrits médiévaux ! Dessinez votre armée de bêtes, éliminez des célébrités médiévales et récupérez des bonus pour réveiller les pouvoirs qui sommeillent en vous.

Promenade – le 23 février

Un monde rempli de secrets vous attend dans Promenade, un jeu d'aventure et de plateformes en 2D. Explorez des donjons et affrontez les étranges boss qui y résident, interagissez avec des personnages hauts en couleur et résolvez des casse-têtes dans ce collectathon directement inspiré des classiques du jeu de plateformes.

Shiren the Wanderer: The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island – le 27 février

Shiren le vagabond et son compagnon Koppa, le furet parlant, partent braver des donjons pour porter secours à une jeune fille retenue prisonnière ! Explorez des donjons complexes qui fourmillent de monstres hostiles, de pièges cachés, mais aussi de butin dans Shiren the Wanderer: The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island !

Heavenly Bodies – le 29 février

Découvrez toutes les nuances du déplacement en apesanteur dans Heavenly Bodies, un jeu à la physique exigeante. Contrôlez les bras de votre cosmonaute à l'aide des sticks pour pousser, tirer et vous hisser dans des scénarios à la physique entièrement simulée, en solo ou en duo en coop locale*.