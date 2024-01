Arzette: The Jewel of Faramore : la suite (très) spirituelle des jeux Zelda CD-i débarque sur Nintendo Switch - Tous les détails

Pendant très longtemps, Nintendo a été très protecteur avec ses licences. il est vrai que la firme a eu quelques mauvaises expériences dans les années 80/90 comme le film Super Mario Bros. avec Bob Hoskins (et une super mycose en guise de champignons !) ou encore les trois jeux d'aventure Zelda conçus pour la console CD-i de Philips et considérés comme les pires épisodes de la saga !

Il faut dire qu'ils sont gratinés. Moches, répétitifs et incohérents avec, en prime, un Link et une Zelda horribles et bêtes à manger du foin, c'est tout simplement du très haut (ca)niveau ! C'est tellement un gros n'importe quoi que ça en devient fascinant (et il faut bien dire qu'écrit comme ça, ça donnerait presqu'envie). Les jeux sont d'ailleurs aujourd'hui des œuvres cultes autant parodiées que célébrées !

Et c'est un peu le parti pris d'Arzette: The Jewel of Faramore, présenté comme "la suite spirituelle" de Zelda : The Wand of Gamelon et de Link : the Faces of Evil, qui débarque en février sur PC et consoles.

Développé par Seedy Eye Software et édité par Limited Run Games, Arzette: The Jewel of Faramore nous invite à vivre une aventure dans le plus pur style des Zelda CD-i avec les mêmes "graphismes" faits à la palette graphique et le même mélange étrange d'aventure, de bidule-trucs et de plateformes squalalalesques mais aussi les mêmes doublages douteux cultes (avec les mêmes doubleurs, en anglais, originaux !)

Avec tout ça, c'est à n'en point douter l'un des jeux à ne pas rater au mois de février tant il semblerait que les fées se soient penchées sur son berceau ! A la rédaction, on est déjà fan. Espérons cependant que le jeu n'aura pas, cette fois, été bercé trop près du mur. Pour en savoir plus, retrouvez tous les détails, la présentation, le trailer et les images d'Arzette: The Jewel of Faramore sur cette page.

Après dix ans de paix… le maléfique Daimur est de retour! La princesse Arzette est le seul espoir de rétablir l’harmonie sur les terres du royaume de Faramore! Dans ce tout nouveau jeu d’action et d’aventure interactif, vous contrôlez l’ingénieuse princesse Arzette. Voyagez à travers de nombreux lieux à couper le souffle, habités par la racaille, l’infamie et le mystère, parlez aux habitants pour dévoiler des secrets et des objectifs, et affrontez Daimur le diabolique. Arzette: The Jewel of Faramore vous apporte la meilleure expérience de jeu intéractive depuis l’invention du CD-ROM! Contient: Des paysages peints à la main et des sprites incroyables.

Des cinématiques de dessins animés complètement doublés avec un casting de personnages colorés.

Un vaste monde avec des lieux variés et remplis de secrets.

Obtenez des aptitudes et des objets puissants en explorant et en aidant ceux dans le besoin.

Une équipe de développement vétéran comprenant l’artiste Rob Dunlavey, John Linneman et Audi Sorlie de Digital Foundry, les talentueux doubleurs Jeffrey Rath et Bonnie Jean Wilbur, et le compositeur Jake "Button Masher" Silverman ayant remporté plusieurs prix.

Arzette: The Jewel of Faramore sera disponible le 14 février 2024 sur l'eShop de la Nintendo Switch au prix de 19,99€. Des éditions physiques du jeu seront en précommande à partir du 2 février prochain pour les consoles Nintendo Switch, Xbox Series, PS4 et PS5 sur le site de Limited Run Games.

ARZETTE : THE JEWEL OF FARAMORE ÉDITION COLLECTOR COMPREND : Copie physique d 'Arzette: The Jewel of Faramore pour Nintendo Switch avec housse de style rétro

pour Nintendo Switch avec housse de style rétro Arzette: The Jewel of Faramore, édition collector, boîte et housse

édition collector, boîte et housse Bande originale - Composée par Jake "Button Masher" Silverman

Boîtier CD de style rétro avec housse – Peut contenir un chariot de jeu.

Livre d'art - Avec l'art et les idées du développeur, Setth Fulkerson, ainsi que John Linnerman, Jeffrey Rath et Rob Dunlavey

Carte du monde - Illustrée par Rob Dunlavey

Voyageur debout en acrylique pour commerçant

Épingle en émail EMMITOUFLEZ-VOUS ! Guidez Arzette dans sa grande aventure comme le développeur l'avait prévu, avec cette manette Switch de style rétro Faramore Fuchsia. Utilisez le menu déroulant pour sélectionner Arzette : The Jewel of Faramore Collectors Edition et Controller Bundle. Genre : Action, Aventure, Plateforme Nombre de joueurs : 1 joueur Langues prises en charge : anglais, français, italien, allemand, espagnol, néerlandais, norvégien, portugais Modes de lecture pris en charge : mode TV, mode table, mode portable VEUILLEZ NOTER : Il n’y a aucune limite d’achat pour cet article. Cet article est actuellement en fabrication et les illustrations sont sujettes à changement.

Plus de détails sur les éditions physiques de Arzette: The Jewel of Faramore sur le site de Limited Run Games.

