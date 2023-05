Zelda's Adventure - L'épisode décrié de la CD-I porté sur Game Boy

Troisième épisode de la trilogie maudite parue sur CD-I, Zelda's Adventure est sorti jadis en 1995 et proposait aux joueurs de prendre le contrôle de la Princesse Zelda. Si vous êtes un amateur de rétro-gaming mais que la CD-I est votre bête noire, John Lay s'est mis en tête de proposer un portage de Zelda's Adventure sur Game Boy. La ROM est ainsi disponible gratuitement sur la page itch.io de John Lay. Vous pouvez également si vous le souhaitez verser une contribution au développeur.

Votre quête

C'est l'âge des ténèbres.

Le maléfique Ganon a capturé le jeune héros Link. Seule la princesse Zelda peut le délivrer. Son voyage sera difficile, rempli de défis et de mystères. Armée uniquement des conseils du sage astronome de la cour Gaspra et des conseils de Shurmak, Zelda doit entreprendre son voyage dans la région inexplorée du sud-est d'Hyrule, connue sous le nom de Tolemac.

Avant de commencer, Gaspra l'avertit que le seul moyen de sauver Link est de collecter les sept signes célestes que Ganon a volés, et qu'elle doit surmonter un dernier obstacle : Ganon lui-même. Une fois qu'elle aura réussi, elle acquerra les connaissances et la force nécessaires pour sauver Link et faire entrer le pays magique d'Hyrule dans l'Âge de la Légèreté.

Historique

Dans les années 1990, Nintendo a conclu un accord avec Philips pour développer trois titres Zelda. Les deux premiers étaient des jeux de plates-formes à défilement latéral, semblables à Zelda II, et le troisième était un jeu d'action et d'aventure traditionnel à défilement vertical.

Zelda's Adventure semblait intéressant et j'ai pensé qu'il serait amusant d'y jouer sur un système portable. J'ai choisi le Game Boy en raison des jeux Zelda existants sur cette console.

Le jeu s'en tient à l'esthétique de Link's Awakening, mais incorpore également certaines caractéristiques d'Oracle of Ages et d'Oracle of Seasons.

Il s'agit d'un portage complet de l'original CDi et a été développé dans GB Studio, avec quelques modifications. Merci à Beatscribe pour la composition de la musique. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à jouer à ce jeu que j'en ai pris à le créer.