Zelda CD-i réanimé par 200 animateurs dans une vidéo hommage d'anthologie

Squalala ! C'est une vidéo incroyable qui vient juste d'être diffusée sur le net et qui réunit près de 200 animateurs différents pour rendre hommage aux pires jeux Zelda jamais créés ! On parle évidemment des jeux Zelda exclusifs au système CDi de Phillips : The Wand of Gamelon, Link : The Faces of Evil et Zelda's Adventure dont l’extrême laideur et l'abominable bêtise frisent le génie prouvant si besoin que la différence entre un chef d'oeuvre et une bouse infâme est parfois infime...

Pour être précis, la vidéo parodie Zelda : The Wand of Gamelon en "réanimant" toutes les séquences du jeu et en confiant chaque plan à un animateur différent. Un projet de fou pour un résultat époustouflant avec des tas de styles différents et des références à foison. Retrouvez cette vidéo d'anthologie ci-dessous (sur laquelle vous pouvez activer les sous-titres) et n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire.